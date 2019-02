Delmenhorst. Eine Erbengemeinschaft will im schönen Stadtteil Ströhen Grünland bebauen - wären da nicht Wallhecken und die Bahnlinie.

Die Stadt lehnt einen weiteren Baulandwunsch in Stadtrandlage ab: Naturgeschützte Wallhecken auf der einen, die Bahnlinie Delmenhorst - Oldenburg auf der anderen Seite nehmen im westlichen Stadtteil Ströhen ein mögliches Baugebiet zu sehr in die Zange. Den Antrag einer Erbengemeinschaft, auf dem Grünland nördlich der Landwehrstraße im Anschluss an die Quartiere Hohe Wende und Schlegelstraße Eigenheime errichten zu können, erteilt das Rathaus daher eine Absage.

Das ist die Vorgeschichte



Entscheiden muss dies letztlich aber die Ratspolitik. Der Planungsausschuss befindet darüber in öffentlicher Sitzung am Dienstag, 19. Februar (17 Uhr, Rathaus). Das Thema hat eine Vorgeschichte: Schon 2005 war ein Bauantrag im Rathaus eingegangen, der indes keine politische Mehrheit fand – wegen des schützenwserten Umfeldes und wegen des Bahnlärms. Dann jedoch trat fünf Jahre später die gemeinnützige Niedersächsische Landgesellschaft ebenfalls mit einem Baubegehren auf den Plan, und siehe da: Nun ließ sich der Planungsausschuss doch für eine "städtebauliche Planung zum Zwecke der Wohnbauentwicklung" überzeugen. Die Landgesellschaft, im Eigentum des Landes sowie von Städten, Kreisen und Banken, versteht sich als Baulandentwickler, der die "Wirtschaftskraft und Lebensqualität in den ländlichen Räumen" voranbringen will.

Gründe der Ablehnung

Nun also aktuell wieder die Ablehnung der Baulandwünsche an der Stelle. Die Verwaltung argumentiert so: "Da sich zurzeit verschiedene Bebauungspläne mit dem Ziel der Schaffung neuer Wohnbaugrundstücke in Aufstellung befinden, lässt sich eine Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen in der beantragten Lage – mit der Folge erheblicher Eingriffe in Natur und Landschaft – fachlich nicht rechtfertigen. Sofern der vorliegende Antrag beschlossen werden würde, müsste im Rahmen der Gleich­behandlung zahlreichen weiteren Anträgen in vergleichbaren Lagen stattgegeben werden."

Natur, Natur, Natur

Das Rathaus beruft sich auf "umfangreiche Wallheckenstrukturen, die gesetzlich geschützt sind", auf "artenreiches Nass- und Feuchtgrünland“ sowie „geschützte Bio­tope im Verbund mit einem ausgeprägten innerhalb des Stadtgebietes bedeutenden Wall­heckenkomplex“. Als Ziele und Maßnahmen werden eine Extensivierung der Grün­landbewirtschaftung sowie die Wiedervernässung der Flächen bzw. die Vermeidung einer weiteren Entwässerung beschrieben - und eben nicht eine Wohnbebauung.

Lauter als Staubsauger

Außerdem werde das Areal "erheblich vom aus der östlich angrenzenden Bahnlinie Oldenburg-Bremen resultierenden Lärm geprägt". Laut Lärmaktionsplan belasten Schallimmissionen von mehr als 75 dB(A) tags (also lauter als ein Staubsauger) und mehr als 70 dB(A) nachts das Gebiet. Ohne aktive Schall­schutzmaßnahmenwürden die Immissionsrichtwerte für allgemeine Wohn­gebiete somit deutlich überschritten. Die Verwaltung: "Gesunde Wohnverhältnisse werden auf der Antragsfläche nicht gewahrt."