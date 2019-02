Delmenhorst. Mit einer Schusswaffe haben vermummte Täter Bargeld in einem Sonnenstudio in Delmenhorst geraubt. Sie entkamen mit einer geringen Menge Bargeld.

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Dienstag, 12. Februar, gegen 20.45 Uhr, ein Sonnenstudio an der Hindenburgstraße in Delmenhorst ausgeraubt. Die beiden vermummten Täter betraten laut Polizeiangaben die Geschäftsräume des Studios, bedrohten die 53-jährige Angestellte mit einer Schusswaffe und drängten sie zur Seite. Danach öffneten sie die Kasse, entnahmen eine geringe Menge Bargeld und verließen das Geschäft fluchtartig in Richtung Heidkruger Bahnhof.

Die Angestellte konnte die beiden Männer später beschreiben:



Täter 1:

180 - 185 cm groß



schlanke Statur



blonde Haare



schwarze Kleidung



schwarze Kapuzenjacke



weiße Sneaker



Täter 2:

185 - 190 cm groß



schlanker als Täter 1



dunkle Haare



dunkle Kleidung



dunkle Schuhe



Wer in der Nähe des Sonnenstudios entsprechende Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (04221) 155 90 bei der Polizei in Delmenhorst zu melden.