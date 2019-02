Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Delmenhorst. Foto: Michael Gründel

Delmenhorst. Zu einer Unfallflucht ist es am Dienstag auf einem Supermarktparkplatz in Delmenhorst gekommen. Der Verursacher kümmerte sich nicht um einen Schaden in Höhe von 1500 Euro.