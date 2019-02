Delmenhorst. Onlinehandel als zweites Standbein? Ein Delmenhorster Unternehmen hat über Jahre tausende Carrera-Autos im Internet verkauft. Das hat Vorteile für den Betrieb, die nicht auf der Hand liegen.

"Reich wird man mit Onlinehandel nicht", findet Marek Bücking, Mitarbeiter von Autoservice Oberheide an der Syker Straße. Seit dem Jahr 2012 verkauft das Unternehmen neben allerlei Autozubehör, Werkzeug oder Gartengeräten auch Carrera-Autos. Der heute 33-jährige Bücking hat sein Hobby in den Beruf gebracht. "Ich habe einen großen Händler gesucht und die nächste Anlaufstelle war erst Dodenhof", erinnert sich der Fachberater. Er schlug vor, die auf einer Schiene fahrenden Autos im Laden zu verkaufen. "Der Chef wollte es ausprobieren." Und schon war ein weiteres Standbein gefunden.

Über 14.000 Bewertungen hat das Unternehmen als "Oberheide24" heute bei der Online-Auktionsplattform Ebay. So oft wurde seit 2012 mindestens eingekauft. Die Zahl könnte höher sein, findet Bücking. "Im Internet geht alles über den Preis. Wir wollen die Autos aber nicht mit 1,50 Euro Gewinn verschleudern, sondern den Preis stabil halten", betont Bücking. Um wirklich viel zu verkaufen, müsse der Preis stets der niedrigste im Netz sein. Im Moment gehe alle paar Tage mal ein Auto auf Ebay weg. Verkauft wird vor allem rund um die Weihnachtszeit.

Besonders lukrativ sei der Onlinehandel für den Autoservice also nicht unbedingt. "Ich habe Gebühren für Ebay, für Paypal. Im Laden verdiene ich am Auto mehr." Im Allgemeinen beträgt die Verkaufsprovision für gewerbliche Verkäufer pro Artikel 8,5 Prozent, maximal 99 Euro des Gesamtpreises, wie auf Ebay zu lesen ist. Geld, das den Verkäufern am Ende fehlt. Durch Versandkosten wird das Produkt für den Kunden auch noch teurer. Dazu kommen Kosten für weitere Serviceleistungen. "Natürlich wäre ein eigener Onlineshop preiswerter, aber der muss auch gepflegt und über Google gefunden werden." Auch das koste Geld.





Doch das Delmenhorster Unternehmen profitiert auf eine ganz andere Weise vom Onlinehandel. „Durch Ebay bekomme ich eine Reichweite, die ich mit dem Laden nicht hätte“, betont Marek Bücking. Somit verkaufe er in der Anzahl mehr Carrera-Produkte, dadurch bekomme er von dem Hersteller einen besonderen Status. „Je mehr ich verkaufe, desto besser stehe ich da. Ich bekomme limitierte Fahrzeuge als Premium-Händler.“ Auch bei Kundenreklamationen habe er einen Vorteil gegenüber Händlern, die weniger Autos verkaufen als er. In der Premium-Kategorie erhalte er Paketaufkleber, mit denen die Reklamationen seiner Kunden hohe Priorität in der Werkstatt des Herstellers erhalten. „Obwohl der Hersteller in Österreich sitzt, kommt die Reklamation nach fünf Tagen zurück. So habe ich zufriedenere Kunden.“

Durch den Handel im Netz sind von Delmenhorst aus auch schon kleine Rennwagen nach Frankreich, Großbritannien oder Schweden verschickt worden. „Das kommt aber relativ selten vor“, weiß Marek Bücking. Der nicht mehr ortsgebundene Verkauf bringt weitere Vorteile. Ein Ladenhüter, der in Delmenhorst vielleicht niemanden interessiert, findet weltweit villeicht seinen Liebhaber. „Jedes Automodell wird nur einmal produziert, danach gibt es das nicht mehr. So hab ich für ein Modell auch schon den doppelten Preis erzielt.“ Vieles verkaufe er im Internet nur, weil es sonst keiner habe. Manche Kunden kaufen auch online, holen dann aber das Produkt im Laden ab. „Und kaufen hier dann vielleicht noch weitere Sachen.“

Eine Wunderwaffe für besser laufende Geschäfte ist das E-Commerce laut Bücking nicht. Die meisten Waren der Delmenhorster Firma sind nur an der Syker Straße und nicht bei Ebay zu finden. „Das wäre zu zeitaufwendig, es gebe auch keinen Vorteil beim Einkauf. Ob ich jetzt Carrera oder eine Spurverbreiterung fürs Auto anbiete: Wenn ich das zu normalen Preisen ins Netz stelle, dann kauft das keiner. Da geht es eben nur um den Preis.“