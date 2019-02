Fünf Stunden ohne Wasser an Oldenburger Straße MEC öffnen

Zu einem Einsatz an der Oldenburger Straße war es am frühen Montagmorgen an der Oldenburger Straße gekommen. Symbolfoto: dpa

Delmenhorst Stundenlang waren am Montag, 11. Februar, Anwohner der Oldenburger Straße an der Nummer 85 ohne Wasser. Gegen 3 Uhr am Morgen hatte es einen Wasserrohrbruch gegeben. Neun Haushalte waren betroffen.