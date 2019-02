Bei der Suche nach einem Ladendieb kam in Delmenhorst ein Spürhund zum Einsatz. Foto: Michael Gründel

Delmenhorst. Ein Polizeihund hat bereits am Freitagabend einen flüchtigen Ladendieb in Delmenhorst aufgespürt. Der Mann hatte im Kaufland-Markt Alkohol am Reinersweg gestohlen.