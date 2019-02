Varrel Die Meerforelle ist in der Varreler Bäke wieder heimisch. Das ist dem jahrelangen Einsatz der Mitglieder des Sportfischervereins Bremen-Stuhr zu verdanken.

Sie schwimmen von Varrel aus in die Weiten des Ozeans, und nach Jahren zieht es sie wieder zurück in ihre Kinderstube in der Varreler Bäke: Meerforellen sind dank des Engagements der Mitglieder des Sportfischervereins Bremen-Stuhr wieder in Stuhrer Gewässern heimisch geworden, nachdem diese Art zwischenzeitlich verschwunden war. Gewässerverbauung und -begradigungen hatten den Lebensraum der Meerforellen vernichtet.

Millimeterkleine Hoffnung für die Natur

Am Freitag war es wieder so weit: Tausende winzig kleine junge Meerforellen wurden an der Fischaufstiegsanlage am Gut Varrel in die Varreler Bäke eingebracht. Eine Gruppe Vereinsmitglieder, darunter auch einige Kinder und Jugendliche, traf sich auf dem Parkplatz am Gut, wo auch die außergewöhnliche Fracht im Kofferraum eines Autos eintraf: In speziellen Behältern schwammen die nur etwa fünf Millimeterlangen Fischlein im Wasser.

Wenige Meter entfernt beförderten die Naturschützer dann die frisch ausgebrüteten Meerforellen behutsam in den Bachlauf. Dabei galt es, zu beachten, dass der Temperaturunterschied zwischen der Flüssigkeit in den Transportbehältern und dem Wasser in der Varreler Bäke vorsichtig ausgeglichen wird.

Reise bis in den Atlantik

In diesem Gewässer verbleiben die jungen Forellen zunächst für zwei bis drei Jahre, erklärte Rolf Libertin, erster Vorsitzender des Sportfischervereins Bremen-Stuhr. Anschließend treten die auf eine Größe zwischen 60 und 90 Zentimetern heranwachsenden Fische die Wanderung bis in die Ostsee oder in den Atlantik an. Sind sie nach drei oder vier Jahren geschlechtsreif geworden, zieht es sie zurück an den Herkunftsort.

Doch nur ein verschwindend geringer Teil derjenigen Meerforellen, die Jahr für Jahr von den Vereinsmitgliedern an der Varreler Bäke in die Freiheit entlassen werden, finden den Weg zurück in ihr Ursprungsgewässer. Die meisten Meerforellen werden Beute ihrer natürlichen Feinde. Angler gehören in der Regel nicht dazu, betont Libertin: „Angler sind sensibel, was die Meerforelle angeht. Sie fangen sie meistens nicht oder setzen sie wieder zurück.“

Eigener Forellenstamm ist entstanden

Gerade einmal vier bis zehn in Stuhr ausgesetzte Meerforellen tauchen pro Jahr wieder am Ausgangspunkt auf, um zu laichen. Was nach wenig klingt, ist für die Sportfischer in Wahrheit ein großer Erfolg ihrer vor 20 Jahren gestarteten Bemühungen, die Varreler Bäke mit Meerforellenbrut zu besetzen. Es ist ihnen nach anfänglichen Problemen gelungen, einen eigenen Forellenstamm heranzuziehen.

Ozeanfische geben neue Eier ab

Zur Gewinnung der Eier bedienen sie sich der schonenden Fangmethode des Elektrofischens. Laichreife Elternfische werden gefangen, die Fischeier abgestreift und in die Brutanlage gesetzt. Bei einer Wassertemperatur von zehn Grad dauert die Brutzeit 40 Tage, erläuterte der zweite Vorsitzende des Vereins, Uwe Wiezorek. Seit vergangenem Jahr verfügt der Verein über eine eigene Brutanlage auf dem vereinseigenen Gelände in Bremen-Grolland. Sie ist laut Rolf Libertin ausschließlich mithilfe von eingeworbenen Sponsorengeldern aufgebaut worden.