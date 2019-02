Delmenhorst. Auf dem Delmod-Areal sollen großflächig neue Baugrundstücke entwickelt werden. Vor vier Monaten wurde der Abriss vollstreckt. Wie geht es jetzt weiter? Was soll dort genau entstehen? Ein Überblick.

Sie ist groß, sie ist weit, sie liegt innenstadtnah – und darum eine Fläche, nach der sich bauwillige Familien die Finger lecken werden. Rund fünf Hektar umfasst das ehemalige Delmod-Areal in Deichhorst. Seit dem Ende der Abrissarbeiten Anfang September 2018 hat sich auf der Fläche entlang der Delmodstraße zwischen Brauenkamper Straße und Weillstraße nichts getan. Das wird auch noch eine Weile so bleiben. Die Grundstücke werden 2020 vermarktet werden, teilt Stadtbaurätin Bianca Urban im Gespräch mit dieser Zeitung mit.

Langwieriger Planungsprozess

Warum dauert das so lange?, mögen sich Außenstehende fragen. Immerhin ist das Bauen auf dem Delmod-Gelände eines der Projekte, bei dem sich die Ratspolitik ungewohnt einig ist, und auch Umweltschützer oder Bürgerinitiativen – wie es bei anderen Planungsflächen der Fall ist, gerade beim Außenbereich – deuten keinen Widerstand an. „Höchste Priorität" habe das Delmod-Projekt, sagte Oberbürgermeister Axel Jahnz im August 2017, als der Verwaltungsausschuss grünes Licht für die Beauftragung der Entwurfsplanungen gab. Das hat sich bis heute, eineinhalb Jahre später, nicht geändert. "Wir wollen zügig Planungsrecht schaffen", sagt Urban.

"Das ist nicht wie Brötchenbacken"

"So ein Planungsverfahren braucht eben seine Zeit. Das ist nicht wie Brötchenbacken", so die Stadtbaurätin, die gleichzeitig Verständnis für die Ungeduld hat und selbst weiß, wie hoch der Druck auf dem Baulandmarkt in der Stadt ist. "Die Nachfrage ist da, gerade bei Familien." Nach dem Planaufstellungsbeschluss im Juni 2018 sind Baum- und Heckenbestände zugunsten des Umweltschutzes untersucht worden. Und aktuell werden laut Urban die Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung ausgewertet. Diese sollen im Planungsausschuss im Sommer 2019 zusammen mit dem Bebauungsplan-Entwurf vorgestellt werden, der diese Ergebnisse berücksichtigt. Darauf folge dann die öffentliche Auslegung der Pläne. Je nachdem, wie diese ausfällt, so Urban, müsste der Entwurf noch einmal überarbeitet werden. Dann erst folge der Satzungsbeschluss. Ab 2020 soll, so der Fahrplan, die Erschließung der Grundstücke folgen. Und eben auch der Grundstücksverkauf.

Kerndaten zu Delmod Bauland 29 Einfamilien- oder Doppelhaushälften sollen insgesamt auf dem Areal entstehen.



13 bis 15 Mehrfamilienhäuser sollen - je nach Variante - gebaut werden.



Das Plangebiet ist rund fünf Hektar groß, 3,8 Hektar davon sollen bebaut werden.



Zusammen mit den städtischen Flächen sollen werden fünf Mehrfamilienhäuser durch die Firma Diva-Bau im Westen des Areals entwickelt werden.



Insgesamt sollen so bis zu 180 Wohnungen in dem Gebiet entstehen.



Baureif soll die Fläche dem aktuellen Fahrplan der Stadt zufolge 2020 werden. Im August 2017 hat der Verwaltungsausschuss erste Planungsentwürfe beauftragt, der Planaufstellungsbeschluss erfolgte im Juni 2018. Der Satzungsbeschluss soll im Sommer 2019 folgen. fred







Wohnraum in bis zu 180 Wohnungen

Das künftige Wohnen im Delmod-Viertel, wenn man es so nennen mag, wird sich an einem Konzept der Nachbarschaftshöfe "inmitten der Stadt und gut angebunden", orientieren, so Urban. "Wohlhabende Einkommensstarke" sollen mit insgesamt 29 Einfamilienhäusern und Doppelhaushälften bedient werden. Zudem sollen – je nachdem, ob sich am Ende die Variante A oder B durchsetzt – 13 bis 15 Mehrfamilienhäuser gebaut werden, in Summe soll also "Wohnraum für alle" entstehen, so Urban. Die Einfamilien- und Doppelhäuser können Privatleute nach dem Grundstückskauf im Rahmen der Vorgaben im letztendlichen Bebauungsplan frei bauen. Die Mehrfamilienhäuser sollen Baugesellschaften verwirklichen. Dass die Firma Diva-Bau, bekannt als Entwickler des Neuen Deichhorsts, fünf Mehrfamilienhäuser in Höhe der Händelstraße errichten wird, ist sicher.





Anzeige Anzeige

Laut Urban sollen so insgesamt bis zu 180 Wohnungen neuen im Viertel entstehen. Eine große Frage wird sein, wo die künftigen Bewohner der Mehrfamilienhäuser, teilweise höher als vierstöckig geplant, parken sollen. Entweder stellen sie ihre Autos entlang der Straßenfront zur Delmodstraße unter der Erde in Tiefgaragen ab (Variante A) – was für die späteren Entwickler gewisse Kosten nach sich zieht –, oder auf Parkplätzen direkt an der Delmodstraße (Variante B). Letztere Lösung würde sicher weniger Charme versprühen.

(Weiterlesen: Abriss weckt wehmütige Erinnerungen an Delmod)



Ein "wertiges Angebot" verspricht sich Urban in der die Delmod-Entwicklung, zumal die neuen Gebäude entlang von schon bestehenden teilweise dicht bewachsenen Grünzügen mit großem Baumbestand verlaufen werden.