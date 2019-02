Delmenhorst Die Zustände in zwei Hochhäusern im Delmenhorster Wollepark waren im November 2017 so schlimm, dass die Stadt die Gebäude Am Wollepark 11 bis 12 für unbewohnbar erklärte. Damals verkündeten die Eigentümer einen Plan. Was ist daraus geworden?

Der Verwalter der Eigentümergesellschaft der im November 2017 verschlossenen Wohn-Blöcke Am Wollepark 11 und 12, Matthias Volkmer, hat massive Probleme, Geld der Wohnungseigentümer einzutreiben. Wie die dpa berichtet, tue sich im Moment „gar nichts“. Nur zehn Eigentümer der insgesamt 80 Wohnungen in den Blöcken zahlen laut Volkmer überhaupt die Hausgelder. „Ohne Geld kann ich nichts machen“, so der Verwalter. Die Häuser seien verkommen.

Verfall nach Wasser und Gassperre

Die zwei Hochhäuser sind seit November 2017 abgeriegelt. Die Stadt hatte die Gebäude damals wegen großer Mängel für unbewohnbar erklärt, nachdem die Mieter monatelang ohne Heizung und fließendes Wasser darin gelebt hatten. Ende April 2017 hatten die Stadtwerke Delmenhorst das Gas abgedreht, im Mai 2017 folgte eine Wassersperre.

60.000 Euro Schulden stehen noch offen

Grund dafür war, dass die Wohnungseigentümer Wasser- und Gas-Rechnungen von rund 130.000 Euro nicht bezahlt hatten. Ursprünglich waren rund 350 überwiegend ausländische Frauen, Männer und Kinder in den beiden Häusern gemeldet. Bis heute sind die Schulden nicht komplett beglichen. „Es sind noch rund 60.000 Euro offen, davon entfallen rund 22.000 Euro auf einen Eigentümer, der mehrere Wohnungen besitzt“, so die Stadtwerke gegenüber der dpa. Im Oktober 2018 lag der Fehlbetrag noch bei 68.000 Euro, wie der Versorger damals dieser Zeitung mitteilte. In vier Monaten sind also 8000 Euro Schulden beglichen worden. Dieses zähe Fortschreiten kann auch damit zu tun haben, dass die Stadtwerke vor Gericht Ratenzahlungen mit den Schuldnern vereinbart haben. „Etwa zehn bis zwölf Verurteilungen“, hieß es im Oktober, seien bis dahin erwirkt worden. Offene Verfahren habe es nicht mehr gegeben.

Verwalter bemängelt fehlende Einsicht in ausstehende Kosten

Volkmer hatte zwischendurch immer wieder moniert, er erhalte bei den Stadtwerken keine Einsicht in die offenen Rechnungen zu Gas und Wasser. Er könne also nicht nachvollziehen, welcher Eigentümer den Stadtwerken wie viel Geld schulde. Die Stadtwerke hatten in diesem Bezug darauf hingewiesen, dass Eigentümer über den Stadtwerke-Anwalt Einsicht in Quittungen verlangen könnten, um einen Überblick über die Zahlungsvorgänge zu erhalten. Bis Oktober 2018, da waren die Blöcke bereits fast ein Jahr lang geschlossen, habe davon kein Eigentümer Gebrauch gemacht, hieß es.

Verwalter sind die Hände gebunden

Der ursprüngliche Plan der Eigentümergesellschaft war, die heruntergekommenen Gebäude zu sanieren. „Wir werden uns die Zeit nehmen, die wir brauchen, um das Objekt wieder in Ordnung zu bringen“, sagte Volkmer im Oktober 2017. Seitdem ist nichts passiert, denn Geld für eine Sanierung ist Volkmer zufolge nicht da. Er sei gerade dabei, die Betriebskostenabrechnungen für die Jahre 2015, 2016 und 2017 fertigzustellen, berichtete er. Da der Großteil der Eigentümer nicht zahle, seien ihm die Hände gebunden. Volkmer besitzt eine Wohnung in einem der beiden Häuser.

Blöcke sind Teil eines Sanierungsgebiets

Die Stadtverwaltung hatte bereits bei der Schließung im November 2017 deutlich gemacht, dass sie die Blöcke kaufen, abreißen und das Gebiet neu planen möchte. Die Gebäude liegen beide im Sanierungsgebiet „Wollepark – Soziale Stadt“. Die Eigentümer lehnten das ab und verwiesen auf die geplante Sanierung. Im Zuge dessen sind zum Beispiel bereits die maroden Wohnblöcke Am Wollepark 1 bis 5 abgerissen worden. Gleiches soll in Kürze bei der Westfalenstraße 8 folgen, soll diesem Beispiel folgen. Und die Gebäude Am Wollepark 13 bis 14 sind jüngst von der Stadt gekauft worden, um ebenfalls abgerissen zu werden.

Anzeige Anzeige

(Mit dpa)