Delmenhorst/Hude. Bei einer Kurden-Demonstration in Delmenhorst haben etwa 60 Protestler die Freilassung von PKK-Chef Abdullah Öcalan gefordert. Öcalan sitzt seit 1999 in türkischer Haft.

Rund 60 Demonstranten haben sich am Samstag an einem Protestmarsch durch Delmenhorst an die Bremer Landesgrenze beteiligt. Sie forderten lautstark die Freilassung des PKK-Führers Abdullah Öcalan sowie „Solidarität mit dem Hungerstreik der kurdischen Gefangenen in der Türkei“.

Polizisten begleiten friedlichen Protest

Die Demonstranten zogen ab dem Vormittag vom Delmenhorster ZOB aus zu Fuß entlang der Bremer Straße und der Bremer Heerstraße zur Bremer Landesgrenze, teilte ein Polizeisprecher mit. Seinen Angaben zufolge haben 20 Polizisten den Demonstrationszug begleitet. Alles sei friedlich verlaufen.

Jahr für Jahr organisiert ein kurdischer Kulturverein aus dem Landkreis Cloppenburg den Protest. Schon am Freitag, so der Polizeisprecher sei, der Zug von Hude nach Delmenhorst gezogen.

Frieden und Demokratie in der Türkei verlangt

Die Demonstranten verteilten Flyer, wonach sie sich für „Demokratie und Frieden in der Türkei“ einsetzten, beides müsse durch die unverzügliche Freilassung von Abdullah Öcalan, inhaftierter Führer der Kurdischen Arbeiterpartei (PKK), gesichert werden. Hunderte kurdische Aktivistinnen und Aktivisten werden den Demonstranten zufolge in türkischen Gefängnissen gefangen gehalten.