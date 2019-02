Wilde Verfolgungsjagd im Auto endet in Stuhr MEC öffnen

Eine wilde Verfolgungsjagd fand ihr Ende nun in Stuhr. Symbolfoto: Michael Gründel

Bremen/Stuhr. Eine wilde Flucht in einem Mercedes hat am Freitagnachmittag ihr Ende in Stuhr gefunden. Wie die Polizei berichtet, hatte sich ein 27 Jahre alter Autofahrer einer Verkehrskontrolle entzogen. Der Fahrer und drei Mitfahrer zwischen 22 und 28 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Dabei kam auch Reizgas zum Einsatz.