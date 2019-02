Delmenhorst. Einige Vorarbeiten waren zu leisten, ehe vor 40 Jahren die Sporthalle am Stadtbad in Delmenhorst gebaut werden konnte.

Hier wird fleißig gebuddelt: Am westlichen Ende der Graftwiesen finden im Januar 1978 Vorarbeiten für den Bau der Sporthalle am Stadtbad statt. Leitungen für die Versorgung der Stadt mussten verlegt werden, zwei 20.000-Volt-Kabel und eine Fernmeldeleitung. Etwas mehr als ein Jahr später, am 8. Februar 1979, konnte die Einweihung der Sporthalle gefeiert werden.

Im Hintergrund erhebt sich das Gebäude des alten Stadtbads, das inzwischen durch das moderne Freizeitbad Graft-Therme ersetzt worden ist. Jahrzehntelang hatten die Delmenhorster im Sommer das Badevergnügen im Naturbad an der Graft genossen, bis zu dessen Schließung im Jahr 1962. Ein Jahr später wurde das neue Freibad eröffnet, und noch einmal ein knappes Jahr darauf wurde das Hallenbad fertiggestellt. Nach einer Modernisierung wurde das Stadtbad 1991 unter dem Namen „Delfina“ wiedereröffnet.