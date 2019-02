Delmenhorst. Der Kabarettist HG Butzko ist am Mittwoch, 27. Februar, mit seinem neuen Programm „echt jetzt“ im Familienzentrum Villa an der Oldenburger Straße 49 zu Gast. Beginn ist um 20 Uhr.

Im Gepäck hat HG Butzko, der selbst ernannte „Hirnschrittmacher des Kabaretts“, seine „komische und bisweilen besinnliche Mischung aus Zeitanalyse, Infotainments, schnoddrigen Gags und pointierter Nachdenklichkeit“, heißt es vorab.

HG Butzko beschäftigt sich mit digitalem Zeitalter

In seinem neuen Programm beschäftigt sich HG Butzko mit dem digitalen Paralleluniversum und dessen Einfluss auf unser Leben. Im digitalen Zeitalter könnten Computerviren und Hackerangriffe ebenso wie Twitter-Einträge des Schauspielers Til Schweiger unsere globale Infrastruktur bedrohen. Laut Butzko zeige dieser Umstand, dass die wirklich Mächtigen nicht auf den Regierungsbänken in den Parlamenten und auch nicht an der Wall-Street sitzen, sondern im Silicon Valley.

Für „echt jetzt“ hat HG Butzko die Hinter- und Abgründe dieser Entwicklung recherchiert und dabei „Erschütterndes“ – vor allem für das Zwerchfell und die grauen Zellen – herausgefunden, wie er selbst angekündigt. Getreu dem Motto „logisch statt ideologisch“ beleuchtet Butzko in seinem eigenen Stil die großen Zusammenhänge und stellt sie so dar, als würden sie „umme Ecke“ stattfinden. Dafür wurde der Kabarettist unter anderem im Jahr 2014 mit dem Kleinkunstpreis ausgezeichnet.

Eintrittskarten im Kulturbüro

Eintrittskarten für die Veranstaltung im Familienzentrum Villa gibt es zum Preis von 16 Euro (ermäßigt 14 Euro) im städtischen Kulturbüro im Erdgeschoss des Rathauses. Für weitere Informationen steht das Kulturbüro unter der Telefonnummer (0 42 21) 99 24 64 zur Verfügung.