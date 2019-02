Delmenhorst. Der Schulentwicklungsplan für die Stadt Delmenhorst hat ganz klar im Zentrum der Sondersitzung des Ausschusses für Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur gestanden. Doch im Schatten der Weichenstellung für die künftige Schullandschaft gab es auch andere Diskussionspunkte.

So ging es etwa um die Grundschule Bunger-hof-Hasbergen. Zwar hatte die Verwaltung noch versucht, eine Entscheidung über einen von Ratsfrau Annette Kolley (SPD & Partner) gestellten Antrag zu vertagen, doch der Ausschuss votierte mit acht Ja-Stimmen bei sechs Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen dafür, den Antrag auf den Weg zu bringen.

Die Verwaltung soll jetzt, so hatte es Kolley formuliert, einen Mängelprüfbericht für die Grundschule Bungerhof-Hasbergen und die Sporthalle erstellen und die „Sanierungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit“ prüfen. Dabei soll sowohl eine Komplettsanierung der Gebäude als auch eine Teilsanierung geprüft werden. Für beide Varianten will Kolley auch eine Kostenaufstellung. Zudem soll die Verwaltung prüfen, ob Fördermittel für einen energieeffizienten Schulneubau als Ganztagsschule zu bekommen sind. Ebenfalls Teil des Antrags: eine Ortsbesichtigung für alle Ratsmitglieder in Absprache mit der Schulleitung.

Stadt wartet auf Förderbescheid

Fachbereichsleiter Hero Mennebäck hatte vor der Abstimmung dafür geworben, eine Entscheidung erst zu einem späteren Zeitpunkt im Laufe des Schulentwicklungsplanes zu treffen. Dann würden die Belange der Schullandschaft ganzheitlich sowieso geprüft. Zudem verwies er darauf, dass man bereis Fördermittel für die Sanierung der Turnhalle beantragt habe. „Wir warten da auf den Bescheid“, sagte Mennebäck in der Sitzung. Die Grundschule Bungerhof-Hasbergen sei zudem bereits im Fokus der Verwaltung, weil sie zu den Grundschulen gehört, die in eine Ganztagsschule umgewandelt werden sollen.

Debatte um Schülerbeförderung

Vertagt hat der Bildungsausschuss hingegen eine weitere Debatte um die Änderung der Satzung über die Schülerbeförderung. Vor allem die Gruppe SPD & Partner hat noch Fragen zu den von der Verwaltung vorgeschlagenen Änderungen. Unter anderem, so bemängelte Ratsfrau Andrea Lotsios, sei nicht erkennbar, wie die von der Verwaltung avisierte Ersparnis von 300000 Euro herkommen soll. Diese Summe ist vorgesehen, um den Haushalt mit Blick auf die Übernahme des Krankenhauses in städtische Hand zu konsolidieren. Mehrmals forderte Lotsios von der Verwaltung konkrete Zahlen zu dem Themenkomplex. Die Verwaltung verwies stets darauf, nur Schätzungen liefern zu können, da für kommende Schuljahre nicht bekannt sei, wie viele Schüler zu welcher Schule führen. In der kommenden Fachausschusssitzung kommt das Thema nun wieder auf die Tagesordnung.

Einen Schritt weiter ist die Ratspolitik – wie berichtet – seit Donnerstag beim Schulentwicklungsplan. Hier wird bereits in der Ratssitzung am Mittwoch, 20. Februar, 17 Uhr, im Rathaus die nächste Runde der Debatte eingeläutet.