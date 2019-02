Delmenhorst. Das Sakrament der Beichte hat ein schlechtes Image. Zu Unrecht, sagt Pfarrer Guido Wachtel. Er findet: Zu einer Beichte gehören auch immer die Dinge, die gut gelaufen sind.

Lila ist die Farbe der Vergebung. Der Beichtstuhl in St. Marien hat einen lilafarbenen Vorhang, und auch die Stola, die hier bereitliegt, ist lila. Pfarrer Guido Wachtel trägt sie, wenn er samstags zwischen 16 und 17 Uhr auf Gläubige wartet, die beichten möchten. Oft hat er Zeit, zu meditieren oder zu beten, aber bisher ist er in der Delmenhorster Kirche noch nicht allein geblieben: „Es sind immer welche gekommen.“ Einige bitten auch um Privattermine und verabreden sich mit dem Pfarrer zur Beichte. Wer sich im Beichtstuhl unwohl fühlt, kann auch von Angesicht zu Angesicht beichten.

Früher, da gehörte es für Katholiken einfach dazu. Einmal im Monat sollte man als frommer Gläubiger schon beim Pfarrer vorsprechen und „mit Reue und Demut“ seine Sünden bekennen. „Damals saßen die Geistlichen auch gern sieben oder acht Stunden im Beichtstuhl“, sagt Pfarrer Guido Wachtel, der solche Zeiten aber nur noch vom Hörensagen kennt.

Beichte oft angstbesetzt

Er weiß, dass das Sakrament der Beichte angstbesetzt ist – viele Katholiken denken mit Schrecken an ihre ersten Beichten im Rahmen von Kommunion oder Firmung zurück. „Da hat man gesagt, man hat den Bruder geärgert, damit man was zum Beichten hatte“, sagt Wachtel. Er selbst setzte sich ebenfalls erst während seiner Ausbildung mit dem „Fest der Versöhnung“, wie die Beichte auch genannt wird, intensiv auseinander. „Wir haben in der Priesterausbildung gelernt, dass die Buße medizinisch wirken soll, sie soll also helfen“, so Wachtel.

Dass die Buße hilft, beobachtet der Geistliche immer wieder. Vielen tut es gut, mit einem Außenstehenden über das zu sprechen, was sie belastet: Krisen im Beruf oder im Privatleben, ein handfester Streit in der Familie, Gewalt, Ehebruch. Viele beschäftigen sich sehr lange mit einem Thema, das sie belastet. „Ich bin hier erst einmal nur das Ohr und höre zu“, sagt der Pfarrer. Ältere fangen ihre Beichte oft mit den traditionellen Worten „In Demut und Reue bekenne ich meine Sünden“ an. Einige reden sich erst einmal ihren Kummer von der Seele, brauchen aber irgendwann Unterstützung vom Pfarrer. „Ich muss schon mal nachfragen, ohne zu bohren“, so Pfarrer Wachtel. Er muss sich schließlich von dem, was ihm da gebeichtet wird, ein möglichst klares Bild machen. Und: „Ich muss den Eindruck bekommen, dass ehrlich bereut wird.“ Ist das nicht der Fall, kann Pfarrer Wachtel die Lossprechung nicht geben: „Ich muss ja im Namen Gottes sagen können: du bist das los, was du gebeichtet hast, das spielt keine Rolle mehr.“ In der katholischen Kirche ist das Vergehen, das gebeichtet wurde, damit vergeben. „Früher war das eher eine tarifliche Angelegenheit, da musste man dann zehn Vaterunser beten und fertig“, so der Pfarrer. Er findet es sinnvoller, zu einem anderen Verhalten zu ermutigen. Beispiel: Ein Kind, das seinem Bruder die Süßigkeiten weggegessen hat, ermutigt er, vom Taschengeld etwas Neues zu besorgen. Oder er rät bei einem Ehestreit, wieder nette Worte für den anderen zu finden. So liegt dann in der Beichte oft nicht nur die Befreiung, sondern auch die Chance für einen Neuanfang.

Reinen Tisch machen

Und was ist, wenn die Sünde unendlich schwer wiegt, wenn etwa ein Mord gebeichtet wird? „In diesem Fall kann ich die Lossprechung nicht geben“, so Pfarrer Wachtel. Glücklicherweise ist ihm dieses Szenario noch nicht passiert. Aber: „Ich würde natürlich raten, damit zur Polizei zu gehen, um sozusagen reinen Tisch zu machen.“ Was er aber auf gar keinen Fall tun würde und tun dürfte: seinerseits der Polizei oder anderen Stellen von dem Verbrechen berichten, das ihm anvertraut wurde. Der Beichte ist eben ein geschützter Ort – niemand darf erfahren, was gesprochen wird. Bei der klassischen Buße im Beichtstuhl erkennt der Pfarrer die Beichtenden auch gar nicht, sie sind durch ein Gitter verdeckt.

Guido Wachtel sieht viel Gutes in der Beichte. Bei seinen eigenen Beichten hat er sich angewöhnt, seinen Blick zunächst auf etwas Gutes zu lenken, auf die Dinge, die gelungen oder gut gelaufen sind. Erst danach kommt er zu dem, was ihn belastet. „So ergibt sich die Chance, über die eigene Haltung nachzudenken und ehrlich Bilanz zu ziehen.“