Delmenhorst. Die Sporthalle Annenheide ist von außen kaum wieder zu erkennen. Seit Oktober 2018 laufen hier Sanierungsarbeiten im großen Stil. Bis zur Freigabe wird es aber noch einige Zeit dauern.

Tabula rasa bei der Sporthalle in Annenheide: Das in die Jahre gekommene Gebäude neben der Knister-Grundschule am Annenweg kommt dieser Tage vergleichsweise nackt daher. Seit vergangenem Oktober saniert die Stadt die Turnhalle im großen Stil. Die Arbeiten stellen die größte Investition in die Schullandschaft in diesem Jahr dar.

Alles neu bei der Turnhalle

Viel ist nach vier Monaten nicht mehr zu erkennen von dem alten Gebäude. Im Zuge der Sanierung musste die Halle zurück in den Rohbauzustand versetzt werden. Das Stahlbetonskelett und der Holzdachaufbau bleibt – alles andere kommt neu. Und das war auch dringend nötig: "Generell sind viele Gebäude der 60er und 70er Jahre überwiegend von schlechter Qualität", sagt der städtische Fachbereichsleiter für Gebäudemanagement Andreas Tensfeldt.

Solche Gebäude stellten heute immer mehr Probleme mit Schadstoffen dar, zum Beispiel durch Mineralfaserwolle der 70er Jahre (KMF) oder Asbestplatten. Beides ist in Annenheide entfernt worden. "Solange alles verschlossen ist, ist Asbest oder Mineralwolle kein Problem. Beim Abbau aber mussten Arbeiter mit Atemschutz vorgehen", sagt Dieter Köhler von der Stadtverwaltung, der als Architekt das Projekt betreut.





Der Erneuerungsbedarf war also groß: Neue Wärmedämmung, neues Mauerwerk an der Fassade, neuer Hallenboden, neue Verglasung an den Seitenwänden – und vor allem ein neuer Anbau. In dem alten, mittlerweile abgerissenen Gebäude waren vorher Sanitäranlagen, Umkleiden und Regie untergebracht. Dieses wird komplett neu aufgebaut. Sportler wird es freuen: Tensfeldt und Köhler zufolge soll der Anbau künftig auch einen Technikraum beherbergen, von wo aus die Hallenheizung gesteuert werden wird. "Vorher musste man am Wochenende beim Sport immer die gesamte Anlage der Schule einschalten. Das war ziemlich ineffizient", beschreibt Köhler.

Kostensteigerungen erwartet

Insgesamt soll der Hallenausbau Tensfeldt zufolge im August 2020 beendet sein und 1,96 Millionen Euro kosten. Damit ist er einer der größeren Projekte der Stadt der nächsten Jahre. Bei der Summe wird es wohl nicht bleiben: Schon im Sommer 2018 sprach der Fachbereichsleiter von Kostensteigerungen aufgrund des Baubooms in sämtlichen Baubereichen. Daran habe sich bis heute nichts geändert.

Größte Posten Schulsanierungen im Haushalt 2019:

Neben der Turnhalle Annenheide sind im Delmenhorster Haushalt folgende nennenswerte Investitionen in die Schullandschaft vorgesehen: An die Oberschule Süd fließen 385.000 Euro in ein neues Schüler-Lehrer-WC, in die Lüftungsanlage und in die Dachsanierung.



fließen in ein neues Schüler-Lehrer-WC, in die Lüftungsanlage und in die Dachsanierung. An das Willms-Gymnasium gehen 325.000 Euro in eine Fachraumsanierung, zudem fließen erste Gelder für die Aula-Erneuerung (insgesamt 1,2 Millionen Euro in den kommenden Jahren).



gehen in eine Fachraumsanierung, zudem fließen erste Gelder für die Aula-Erneuerung (insgesamt 1,2 Millionen Euro in den kommenden Jahren). Ans Max-Planck-Gymnasium gehen 325.000 Euro für eine Musikraum-, Schulhof- und Dachsanierung sowie einen neuen Heizkessel (gesamt: 490.000 Euro).



gehen für eine Musikraum-, Schulhof- und Dachsanierung sowie einen neuen Heizkessel (gesamt: 490.000 Euro). Die BBS II erhält 304.000 Euro für einen Raumumbau und neue Brandschutztüren sowie für erste Planungskosten für den Neubau eines neuen Traktes in den Folgejahren (4,1 Millionen).



erhält für einen Raumumbau und neue Brandschutztüren sowie für erste Planungskosten für den Neubau eines neuen Traktes in den Folgejahren (4,1 Millionen). An die Integrierte Gesamtschule (IGS) gehen 280.000 Euro f ür eine Dachsanierung.



gehen ür eine Dachsanierung. Fast die gleiche Summe, 270.000 Euro , geht in die Dachsanierung der Sporthalle Rosenstraße .



, geht in die Dachsanierung der . Mit 250.000 Euro geht eine erste Tranche in die Komplettsanierung der Turnhalle Bungerhof (1,8 Millionen Euro gesamt).







Die Kosten für die Arbeiten in Annenheide werden übrigens zu 90 Prozent aus dem Förderpaket KIP II bezahlt, das die Landesregierung zugunsten von Schul- und Sporthallen-Sanierungen vor einem Jahr geschnürt hat. 4,78 Millionen Euro erhält Delmenhorst daraus. Bis 2022 kann die Stadt diese Mittel anzapfen. Laut Tensfeldt sind diese Gelder bereits verplant.

Dass allerdings gerne noch mehr Mittel nach Delmenhorst fließen dürfen, dagegen hätten Köhler und Tensfeldt sicher nichts: Bleibt man beim Thema Sporthallen, fallen ihnen spontan Sanierungsbedarfe für die vier Sporthallen am Schulzentrum-West, an der Beethoven- und der Holbeinstraße sowie an der Grundschule Bungerhof ein. Immerhin: Nach Bungerhof sollen größere Summen ab 2020 fließen, ist im aktuellen Haushalt vermerkt.