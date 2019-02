Lesung und Konzert im Kleinen Haus: Die 94-jährige Deutsch-Jüdin und ehemalige Zwangsarbeiterin unter den Nazis Esther Bejarano ist sprach über ihre Erfahrungen im Konzentrationslager. Foto: Niklas Golitschek

Delmenhorst. Es geht nicht immer nur darum, was gesagt wird. Manchmal gibt den Ausschlag, wer etwas sagt. Wenn jemand wie Esther Bejarano (94) über Diskriminierung spricht, verleiht ihre Stimme dem Gesagten noch einmal mehr Nachdruck. So wie jetzt am Donnerstagabend im Kleinen Haus.