Delmenhorst. Schmuck und Bargeld erbeuteten Einbrecher am Donnerstag aus einer Wohnung in Hasport. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Einbrecher haben sich am Donnerstag an einer Wohnung an der Sven-Hedin-Straße zu schaffen gemacht. Laut Polizei drangen die bisher Unbekannten zwischen 14 und 18:45 Uhr über den Balkon der Hochparterre-Wohnung ins Gebäude ein. Dazu hatten die ein Fenster aufgehebelt. Die Täter stahlen den Beamten zufolge Schmuck und Bargeld. Der Schaden konnte nicht beziffert werden. Zeugen melden sich unter Telefon (04221) 15590 bei der Polizei.