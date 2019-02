Applaus für den Erhalt der Realschule

Delmenhorst. Wer den Erhalt der Realschule verkündet, der heimst Applaus ein. Das war klar. Ein Kommentar.

Und so war es auch kein Wunder, dass es am Donnerstagabend reichlich Applaus gab in der Sondersitzung des Schulausschusses, als es am Ende eine knappe Mehrheit für die Variante gab, in der die Realschule weiter eine wichtige Rolle in der städtischen Schullandschaft spielt. Die Freude ob der Entscheidung – und ob des Beifalls – war auch den Protagonisten der CDU und FDP sichtlich anzumerken. Sie können sich auch freuen, aus ihrer Sicht Tempo in die Debatte gebracht zu haben. Wie lange die Freude über dieses Tempo währt, ist aber offen. Gut möglich, dass sich im Verwaltungsausschuss und im Rat doch noch eine Mehrheit dafür findet, wieder auf die Bremse zu treten. Das Ende der Realschule aber, das ist seit Donnerstagabend noch ein wenig unwahrscheinlicher geworden. Sicher aber ist: Beim Thema Schulentwicklung wartet noch viel Arbeit.