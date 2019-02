Delmenhorst. Peter Stemmler, Fraktionsvorsitzender der Unabhängigen Delmenhorster im Stadtrat, wettert über die Kompetenz im Gremium.

Peter Stemmler haut gern mal einen raus. Als Fraktionsvorsitzender der Unabhängigen Delmenhorster (UAD), die sich im Rat selten als Einheit erweisen, hält er mit seiner Meinung bei politischen Debatten fast nie hinterm Berg. Wenn der frühere Journalist ans Mikrofon tritt, dann liest er mitunter nur allzu gern einigen seiner Ratskollegen die Leviten.

"Zu wenige Maurer und Zimmerleute"

Ganz aktuell macht Stemmler das auch in einer Pressemitteilung. Darin beklagt er, "dass es keine Maurer, Zimmerleute oder zu wenig andere Handwerker im Stadtrat gibt". Mehr davon wären nach seiner Einschätzung allein im Ratsausschuss für Planen, Bauen und Verkehr ein großes Plus.

"Sie wissen alles besser"

Was Stemmler sagt, ist nicht weniger, als dass er Teile des Rats in so machen Themenbereichen, für die sie sich engagieren, für wenig kompetent und besserwisserisch hält. In drei Sätze gefasst klingt das so: "Sie wissen, wie man Straßen baut, sie sind Finanz-Experten und natürlich Hochbau-Ingenieure. Sie kennen sich in der Kultur aus und versuchen immer wieder, dringend notwendige Bauvorhaben zu boykottieren. Sie kennen jede Fledermaus mit Vornamen und vermitteln den Eindruck, als hätten sie zehn Jahre auf einer technischen Universität verbracht." Kurzum: "Sie wissen alles besser als die Profis in der Stadtverwaltung."

"Halbwissen und Lautstärke"

Der 75-Jährige sieht mehr Darstellungsvermögen als Kompetenz bei den Gemeinten, die er als "Halbweise" tituliert: "Sie können Bürger mit ihrem Halbwissen und ihrer Lautstärke beeindrucken. Sie werfen Haare in die Suppe, wo gar keine Suppe ist."

Stemmlers Schlussfolgerung: "Mehr Fachleute täten dem Stadtparlament gut." Er selber will bei der nächsten Kommunalwahl nicht mehr antreten.