Delmenhorst. Weil sich ein mutmaßlicher Ladendieb gegen eine Durchsuchung wehrte, musste die Polizei am Dienstag härtere Maßnahmen anwenden. Die Festnahme gestaltete sich darum ruppig.

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Ladendieb dingfest gemacht und sucht nun nach einer Zeugin eines Diebstahls. Nach Polizeiangaben wurden die Beamten am vergangenen Dienstag, 16.30 Uhr, zu einem Drogerie-Markt an die Hannah-Ahrendt-Straße im Neuen Deichhorst gerufen. Eine Angestellte des Drogeriemarktes war von einer Zeugin darauf aufmerksam gemacht worden, dass ein Kunde Waren aus den Verpackungen genommen und am Körper verstaut haben soll.

Verdächtiger niedergerungen und Handschellen angelegt

Die Polizisten trafen den Beschuldigten, ein 40-jähriger Delmenhorster, nahe des Marktes an. Der Mann wehrte sich den Beamten zufolge gegen eine Durchsuchung und musste darum zu Boden gebracht werden. Zudem wurden ihm Handfesseln angelegt. Das mutmaßliche Diebesgut fiel ihm dabei aus der Jacke, auf der Wache wurde später weitere Beute gefunden.

Die unbekannte Zeugin aus dem Drogeriemarkt wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Telefonnummer: (04221) 15590.