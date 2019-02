Delmenhorst. Unbekannte haben Schränke eines Büros des Jugendhauses an der Sachsenstraße durchsucht. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Einbrecher haben sich am Jugendhaus an der Sachsenstraße zu schaffen gemacht. Laut Polizei schlugen die bislang unbekannten Täter zwischen Mittwoch, 6. Februar, 20 Uhr, und Donnerstag, 7. Februar, 7.30 Uhr, zu. Zunächst wollten die Täter ein Fenster aufhebeln, als das nicht gelang, schlugen sie es ein. In der Jugendeinrichtung wurden die Schränke des Büros durchwühlt. Ob die Täter an Diebesgut gelangten, ist noch nicht bekannt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 150 Euro. Mögliche Zeugen des Vorfalls melden sich unter der Telefonnummer (04221) 15590 direkt bei der Polizei.