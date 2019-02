Nach einem Unfall bei einer Boßeltour bittet die Polizei auch bei Kohlfahrten um Rücksichtnahme. Foto: Polizei

Oldenburg. Im Großraum um Oldenburg sind Kohlfahrten in der Winterzeit Tradition. In den kommenden Wochen werden wieder zahlreiche Touren unterwegs sein. Nach einem Unfall mit einer Boßelgruppe am vergangenen Wochenende richtet sich die Polizeiinspektion Oldenburg Stadt / Ammerland mit einem Appell an die Öffentlichkeit.