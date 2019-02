Delmenhorst. Mit dem Personenstandsgesetz wird seit Jahresanfang ein drittes Geschlecht anerkannt. In Hannover gibt es nun neue Sprachvorgaben für die Verwaltung. In Delmenhorst wird das differenziert gesehen.

Delmenhorst Seit Hannover vor drei Wochen als erste deutsche Stadt einen neuen Leitfaden für geschlechtergerechte Sprache herausgegeben hat, wird heftig über Sinn und Unsinn dieser Regelung diskutiert. Zu Recht? Oder ist das alles ein akademisch-abgehobener Diskurs, der mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat? Wir haben nachgefragt.

Stern soll gerechtere Sprache ermöglichen

Kurz vorweg: Die Diskussion um eine geschlechtergerechte Sprache gibt es schon seit Jahrzehnten. Bislang ging es allerdings darum, die beiden biologischen Geschlechter Mann und Frau sprachlich gleichzustellen. Die Stadt Hannover will mit ihrer neuen Regelung aber auch all jene einbinden, die sich weder dem einen noch dem anderen zugehörig fühlen. Ihnen gilt künftig der Gender-Star, zu Deutsch: der Geschlechter-Stern, der optisch so daher kommt: *. Hintergrund ist das neue Personenstandsgesetz, das seit diesem Jahr auch die Geschlechtszuordnung „divers“ ermöglicht.

Leitfaden liegt für Delmenhorst schon vor

Eine geschlechtergerechte Sprache wird auch bei der Stadt Delmenhorst als absolut notwendig angesehen. Bereits 2010 hat die Gleichstellungsbeauftragte Petra Borrmann einen kleinen Leitfaden für die Mitarbeiter der Verwaltung herausgegeben, der sprachlich elegante Alternativen zum grammatikalisch männlichen Geschlecht aufführt. Der Fokus liegt jedoch auf der Gleichstellung von Mann und Frau.

Stellenangebote auch für divers-geschlechtliche

Der Einführung eines Geschlechter-Sterns hält die Gleichstellungsbeauftragte hingegen für nicht zielführend. „Es ist richtig, sensibel mit dem Thema umzugehen, allerdings muss Sprache auch praxisnah bleiben“, sagt sie. Und so wird es das Sternchen, mit dem das nun auch offizielle dritte Geschlecht gemeint ist, in den Schreiben der Stadt vorerst nicht geben. „Wir verfolgen das Thema mit großem Interesse“, schildert Delmenhorsts Erster Stadtrat Markus Pragal. Eine offizielle Regelung hierzu sei vorerst aber nicht angedacht. „Wir legen schon länger Wert auf eine geschlechtergerechte Sprache, haben dabei aber auch die Lesbarkeit und Verständlichkeit im Blick“, so Pragal. Die Verwaltung in Delmenhorst versuche bereits, alle gleichermaßen zu erreichen. So werden bei Stellenausschreibungen neben weiblichen und männlichen Bewerbern auch divers-geschlechtliche Kandidaten angesprochen. „Wobei ich mir nicht vorstellen kann, welche Rolle die geschlechtliche Ausrichtung für den Arbeitgeber spielt“, betont Petra Borrmann. Stadtrat Markus Pragal sagt: „Es ist immer die Frage, inwieweit Gleichstellung tatsächlich gelebt wird.“

Zwiegespalten ist Ratsherr Andreas Neugebauer beim Thema sprachlicher Gleichbehandlung. „Es geht dabei ja um den Umgang miteinander und der ändert sich nicht, nur weil man etwas anders benennt“, meint der parteilose Kommunalpolitiker. Zwar sei der Gedanke dahinter gut, „es muss aber auch gelebt werden“. Für ihn ist der Divers-Stern keine gelungene Lösung. „Das liest sich ja nicht schön. Grundsätzlich muss es aber so sein, dass alle gesellschaftlichen Akteure eingebunden werden. Hier halte ich eine neutrale Formulierung für gut.“

Die Anrede elegant umgehen?

Für einen bewussten Umgang mit Sprache wirbt auch Pastorin Anne Frerichs, die sich in der Vergangenheit immer wieder für eine sprachliche Gleichbehandlung stark gemacht hat. „Allerdings halte ich es für falsch, auf das grammatikalische Neutrum auszuweichen“, sagt sie. „Weil wir niemandem helfen, wenn wir die Geschlechter neutralisieren.“ Wo es ginge, nutze sie bereits Formulierungen, die eine direkte Anrede elegant umgingen. „So sage ich im Gottesdienst nicht ,Allen Spendern sei gedankt‘, sondern ,Herzlichen Dank für alle Gaben‘. Hier müssen wir sprachlich noch viel sensibler werden, aber das denke ich schon seit 20 Jahren.“ Dabei dürfe Sprache jedoch den Bezug zur Wirklichkeit nicht verlieren. So sei es etwa falsch, aus Lehrern Lehrende zu machen. „Lehrende ist keine Berufsbezeichnung“, moniert die Pastorin. Trotzdem könne Sprache viel bewirken. „Man muss automatisch im Hinterkopf haben, dass beide Geschlechter gemeint sind, wenn von Lehrern die Rede ist.“ Auch Formulierungen wie „Fragen sie ihren Arzt oder ihre Apothekerin“ könnten da ein Weg sein.

"Bewussterer Umgang ist überfällig"

Auch Ratsfrau Eva Sassen vom Bürgerforum hält einen bewussteren Umgang für längst überfällig. Der Gender-Stern ist für sie dabei ein sinnvolles Zeichen, um sich überhaupt erst einmal mit dem Thema auseinanderzusetzen. „Damit man darüber stolpert und sich Gedanken macht“, sagt die Biologin.

„Sprache steuert das Bewusstsein und bildet den Zeitgeist ab“, meint auch Gleichstellungsbeauftragte Petra Borrmann. „Ein Sternchen und danach das –innen zu setzen, sollte aber heute keine Praxis mehr sein. Das macht Frauen und alle anderen nur zum Anhängsel der Männer.“

Polizei wird keine Umstellung vornehmen

In den Pressemitteilungen der Polizei wird es vorerst keine genderangepasste Schreibweise geben. Solange das Geschlecht nicht bekannt ist, ist weiterhin von dem Täter oder dem Zeugen die Rede. „Wir betrachten diese Begriffe grundsätzlich als neutral“, schildert Jörn Stilke, Leiter der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch. Auf einen Zeugen- und Zeuginnenaufruf wird man somit vergeblich warten.