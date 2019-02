Delmenhorst. Darf Graf Gerds Stadtgetümmel auf der Delmenhorster Burginsel künftig weiter in der Brut- und Setzzeit stattfinden? Darüber ist im Umweltausschuss am Dienstag eine Diskussion entbrannt.

Der Veranstaltungszeitpunkt von Graf Gerds Stadtgetümmel in diesem Jahr hat im Umweltausschuss am Dienstag für Diskussionen gesorgt. Erneut wird das von der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg) veranstaltete Mittelalter-Spektakel rund um die Burginsel am 6. und 7. Juli in der Brut- und Setzzeit veranstaltet. Diese endet erst am Montag, 15. Juli. Hartmut Rosch (Linke) betonte, dass man im Ausschuss schon in vergangenen Jahren Kritik daran geübt habe. "Das ist kein guter Stil, das zu ignorieren. Man sollte das einfach um eine Woche verschieben." Auch Prof. Dr. Gerd Turowski (Nabu) fand, dass diese Praktik nicht zu vertreten sei. Helmut Blauth (Landesjägerschaft) betonte, dass es sich in diesem Fall nur um eine Brutzeit handele, da in dem Gebiet nur Vögel betroffen seien. "Ich glaube nicht, dass eine Woche später so viele Schausteller kommen. Die Konsequenz wäre, dass es nicht mehr stattfindet", sagte Dr. Michael Adam (CDU). Hartmut Rosch wollte dieses Argument, das auch von Stadtbaurätin Bianca Urban geäußert wurde, nicht gelten lassen : "Es ist verboten." Dennoch gab der Umweltausschuss grünes Licht für die diesjährige Veranstaltung an diesem Termin.

Nur ein Wochenende soll in Frage kommen

Auf Nachfrage dieser Zeitung betonte die dwfg, dass nur das beantragte Wochenende für die Veranstaltung in Frage komme. "Eine Verschiebung des Stadtgetümmel-Termins wäre gleichbedeutend mit einem Verlust von etwa zwei Drittel der aktuellen Aussteller, da diese an den Folgewochenenden bereits andere etablierte Märkte besuchen. Dies wäre ein großer Qualitätseinschnitt für die beliebte Veranstaltung", teilt Eyke Swarovsky, Sprecher der dwfg, mit. Nach der Brut- und Setzzeit fänden bereits zahlreiche ähnliche Veranstaltungen statt, außerdem gebe es mit dem Burginsel-Festival oder den Burginsel-Träumen bereits andere Termine an diesem Standort. Die Aussteller aus ganz Deutschland seien während der Saison an jedem Wochenende beschäftigt und planten langfristig ihre Routen. Eine Verlegung des Stadtgetümmels an einen anderen Ort komme auch nicht in Frage, da es "zu einem großen Teil von der Umgebung der historischen Burginsel lebt und sich harmonisch in das natürliche Umfeld einfügt", wie Swarovsky mitteilt.