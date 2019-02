Drei Verletzte nach Rauchentwicklung in Delmenhorst CC-Editor öffnen

Nur zum Entlüften war die Feuerwehr an der Tilla-Matysiak-Straße in Delmenhorst im Einsatz. Foto: Nonstopnews

Delmenhorst. Drei Bewohner einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Delmenhorst sind am Mittwoch nach einem Feuer ins Krankenhaus gebracht worden.