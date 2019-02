Delmenhorst. Wenn schon die Umbauten ein Ereignis sind, dann verspricht der Theaterabend spaßig zu werden: Am Dienstag gastierte das Ohnsorg-Theater mit „Hartenbreker – Ein besserer Herr“ im Kleinen Haus.

Wie aus einem Heiratsschwindler doch noch eine gute Partie werden kann, zeigte am Dienstagabend im Kleinen Haus das Lustspiel „Hartenbreker – Ein besserer Herr“. Das Ensemble des Hamburger Ohnsorg-Theaters spielte das Stück von Walter Hasenclever um ein ungleiches Paar so schwungvoll und mitreißend, dass die rund 240 Zuschauerinnen und Zuschauer viel Szenen- und Schlussapplaus spendeten.

Percunia non olet – Geld stinkt nicht: So lautet das Motto des reichen Großunternehmers Louis Compaß (Konstantin Graudus). Der Konzernchef will seine 19-jährige Tochter Lia (Julia Kemp) nun endlich unter der Haube sehen. Aber bitte keine Liebesehe! Die würde sowieso nicht halten. Stattdessen rät der Alte seiner Tochter, die Vermählung rein geschäftlich zu betrachten. Zum Entsetzten von Mutter Maria (Beate Kiupel) nimmt Lia den Vorschlag ihres Vaters durchaus ernst und kümmert sich kurzerhand selbst um ihr Liebesleben. „Junges Mädchen aus guter Familie, reich und unabhängig, sucht einen Mann zwecks Heirat. Einen Mann in den besten Jahren, klug, gewandt, von guter Herkunft, der imstande ist, eine Frau nicht zu langweilen“, steht in der Kontaktanzeige, die sie zusammen mit ihrem arbeitsscheuen und ebenfalls ledigen Bruder Harry (Markus Gillich) aufgibt.

Echter Herzensbrecher

Die besorgte Maria befürchtet das Schlimmste und beauftragt den Detektiv von Schmettau (Robert Eder), um ihre Tochter vor Mitgiftjägern zu bewahren. Doch da ist es zu spät. Der Gauner Hugo Möbius (Ulrich Bähnk), der schon von Berufswegen ein echter Herzensbrecher ist, wittert fette Beute. Zusammen mit seinem windigen Kontorist Rasper (Erkki Hopf) heckt er einen Plan aus. Als er dann aber das erste Mal auf Lia trifft, ist es sofort um beide geschehen. Nun gilt es nur noch aus dem Gauner einen besseren Herrn zu machen und die skeptische Familie Compaß zu überzeugen.

Die leichte Komödie wurde 1927 uraufgeführt und entwickelte sich in der Weimarer Republik zu einem echten Erfolg. Kein Wunder, strotz sie doch auch noch heute vor Charme und Esprit. Urkomisch ist es, wenn der steife Konzernchef im sachlichen Hochdeutsch seinem schusseligen Sekretär (Marco Reimers) Anweisungen entgegenbrüllt. Oder Dienstmädchen Aline (Lara-Maria Wichels) ihrem Harry unbeholfen schöne Augen macht und Gigolo Möbius seine Gespielinnen im Sitzungssaal abserviert. Da war die Spielfreude des Ensembles nur noch das „I-Tüpfelchen“.

Mit viel Liebe zum Detail

Überhaupt zeichnete sich die Inszenierung durch sehr viel Liebe zum Detail aus. Selbst die zahlreichen Umbauten wurden zum Erlebnis: In Charleston-Manier tanzten die Schauspielerinnen und Schauspieler über die Bühne, während sie Tische, Sofas und Blumen wegtrugen. Ein spaßiger Theaterabend – und das nicht nur für diejenigen, die dem Plattdeutschen mächtig sind.