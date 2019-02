Redeverbot für Ganderkeseer: Das hinterlässt verärgerte Anwohner

Die Häuser am Ende der Friedensstraße gehören auf der einen Seite zu Delmenhorst, auf der anderen zu Ganderkesee. In Einwohnerfragestunden darf nur die eine Seite zu Wort kommen, auch wenn es beide betrifft. Foto: Sascha Sebastian Rühl

Delmenhorst. Laut einer Satzung dürfen in der Delmenhorster Politik nur Bürger aus dem Stadtgebiet in Einwohnerfragestunden gehört werden. Ein Unding, Menschen so auf ihre Herkunft zu reduzieren, findet dk-Redakteur Sascha Sebastian Rühl.