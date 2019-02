Delmenhorst. Europas größte Genesis-Tribute-Band kommt am Freitag, 8. Februar, um 20 Uhr ins Kleine Haus in Delmenhorst. Mit neuem Programm zelebriert die Gruppe Geneses das Gesamtwerk von Genesis mit einer Best-of-Show.

„Durch ihr detailverliebtes Streben, die Musik von Genesis so perfekt wie möglich zu reproduzieren, gelingt es ihnen, dieser stilistisch mehrere Epochen umfassenden Supergroup, gekonnt Tribut zu zollen“, heißt es in der Ankündigung des Konzertabends. Seit 2014 ist die Tribute-Band zusammen. Sie bringt nicht nur Songs aus der Genesis-Phase mit Phil Collins auf die Bühne, sondern auch das Frühwerk der Band mit Peter Gabriel und Steve Hackett. Das Geneses der Spagat zwischen Progressive, Rock und Pop spielend gelingt, haben die Musiker bereits vor größerem Publikum bewiesen. Karten gibt es auch noch an der Abendkasse. Weitere Informationen unter Telefon (04221) 16565.