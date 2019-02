Delmenhorst. Der syrische Künstler George Abdou stellt gemeinsam mit Lokalkünstler Peter Bock Kunstwerke im Lichthof der Volkshochschule Delmenhorst aus. Die Spanne reicht von Aquarellen und Acrylbildern bis hin zu Kreationen mit Blattgold.

Um seine Leidenschaft zu seinem Beruf zu machen, reiste ein Syrer über 3600 Kilometer. In Delmenhorst stellt er kommenden Freitag seine Werke aus.

George Abdou stammt aus dem syrischen Aleppo und wohnt seit kurzem zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern in Ganderkesee. Hier in Deutschland studiert er Elektrotechnik und Kunst, Nebenbei lernt er an der Volkshochschule (VHS) Delmenhorst Deutsch.

Maler aus Leidenschaft

In seiner Heimat Aleppo wurde Abdou, wegen seiner Leidenschaft für die Kunst, Maler. Von dort ging er nach Dubai, wo er seine Begabung zum Beruf machte und acht Jahre lang Wand- und Deckenmalereien für wohlhabende Leute malte.

Seine vorherigen Werke präsentierte Abdou bereits international und in verschiedenen deutschen Städten. Nun kann seine Kunst auch in Delmenhorst bewundert werden: Die Ausstellung „Lebenswelten“, die ab Freitag, 8. Februar, um 18 Uhr im Lichthof der Volkshochschule Delmenhorst besichtigt werden kann, beinhaltet 30 Acrylbilder von George Abdou und 44 Aquarelle von Anwohnern des Wollepark-Viertels, die vom Ganderkeseer Künstler Peter Bock unterstützt wurden.

Seine Inspirationen erhält George Abdou zumeist aus seiner Fantasie, manchmal aber auch aus dem Internet oder beim Entlanggehen der Straßen. Seine Bilder zeigen bevorzugt Menschen, meist bekannte Persönlichkeiten, und zum Teil auch Naturdarstellungen.



Mit simplen Mitteln

Beim Malen seiner Bilder verwendet der Syrer ausschließlich die drei Grundfarben, in besonderen Fällen benutzt er jedoch auch Blattgold, wie bei seinem Porträt von Bundeskanzlerin Angela Merkel, das ebenfalls im Lichthof aushängt. Am liebsten zeichne er berühmte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. „Seine Menschen sehen aus wie aus echtem Marmor gemeißelt oder aus Holz geschnitzt“, sagt Peter Bock über seinen Künstlerkollegen.

Anzeige Anzeige

Nachdem ihm die VHS angeboten hatte, ihm eine Ausstellung zu widmen, fragte George Abdou sofort seinen Freund und Künstlerkollegen Peter Bock, ob er gemeinsam mit ihm im Lichthof Schule ausstellen wolle. Dieser stimmte dem Vorschlag direkt zu. „Das Angebot kam mir gelegen, weil ich vor Kurzem ein Projekt im Wollepark beendet hatte. Da musste ich nicht lang überlegen“, sagt Bock.

Motive aus dem Wollepark

Das Projekt besteht aus Aquarellen, die er gemeinsam mit Anwohnern des Wollepark-Viertels und Delmenhorster Kunst-Interessierten malte. Als Motive dienten verschiedene Winkel und Ecken des Viertels, die Peter Bock im Vorfeld bei unterschiedlichen Licht- und Wetterverhältnissen fotografiert hatte. Organisiert wurde die Aktion wurde vom Wolleparkquartier. „Es war am Anfang schwierig, die Leute zum Mitmachen zu bewegen“, resümiert Peter Bock, der sich bereits seit 17 Jahren Aquarellen widmet und mittlerweile auch Malkurse an der Volkshochschule gibt.

Auch George Abdous 15-jähriger Sohn Arthur nahm an der von Peter Bock geleiteten Aktion teil. Insgesamt drei seiner Bilder hängen in der Aquarell-Ausstellung, ein weiteres Bild von ihm befindet sich in dem Ausstellungsteil seines Vaters.

Ausstellung startet bald

Vom 8. Februar bis zum 10. Mai hängen die Werke im Lichthof aus. Einige von ihnen sind nach der Ausstellung auch käuflich erwerbbar. Im Rahmen der Aquarell-Aktion entstand auch ein Bild von der Leiterin des Nachbarschaftszentrums Wollepark Erika Bernau. Nach Absprache bietet Peter Bock auch Führungen an.