Hatten Die Hatter Schulleiterin der Waldschule, Silke Müller, fordert das Kultusministerium auf, Schulen zum digitalen Arbeiten zu zwingen. Nur so lasse sich das Digitale Lernen im Unterricht durchsetzen.

Wie Digitalisierung an Schulen funktioniert, wissen Schüler genau. Melanie und Dalia aus der 9a der Waldschule Hatten etwa erklärten am Dienstag dem Bundestagsabgeordneten Christian Dürr (FDP) und einigen Parteifreunden aus dem Kreistag, wie heutzutage Mappen geführt werden – nämlich über eine App, mit der auch Töne und Filme „abgeheftet“ werden könne.

Waldschule beim Digitalen Lernen vorne mit dabei

In Sachen Digitalisierung ist die Waldschule vorne mit dabei. Nicht mehr nur einige wenige Klassen arbeiten mit I-Pads, sondern ab dem siebten Jahrgang alle, berichtete Schulleiterin Silke Müller. Und Melanie und Dalia aus der 9a präzisierten: Mappen mit Papierblättern gebe es nur noch in Chemie, Physik und Musik. Gerade übrigens wurde die Waldschule als eine von zwei niedersächsischen Schulen für das Projekt „schulentwicklung.digital“ ausgewählt, „smart school“ darf sie sich ebenfalls nennen. Für Schulleiterin Müller holt digitales Unterrichten „die Welt der Kinder in die Schule“. Später würden sie von ihren IT-Kenntnissen profitieren, auch vom Wissen über künstliche Intelligenz, betonte die Leiterin der Waldschule.

Leuchtturm im Landkreis

Dass die Waldschule an dieser Stelle relativ alleine dasteht – im Landkreis ganz alleine –, ist für Müller keine so große Überraschung. Zuviel ist ungeklärt: Wer Administrationskosten übernimmt, wie Versicherungsschutz für die selbst anzuschaffenden Geräte aussehen könnte oder ob sozial Schwache Kosten ersetzt bekommen. Vor allem aber: Wer die Lehrkräfte innerhalb einer normalen 40-Stunden-Woche ausbildet und wer Konzepte erstellt. Fachliche Unterstützung von der Landesschulbehörde gebe es jedenfalls nicht. Müller forderte das Kultusministerium zu einem Erlass auf: „Damit wir gezwungen sind, was zu tun.“

Mehr Hilfe für Bedürftige gefordert

Aktuell bewegt sich wenig, auch da sich Bund und Länder um den „Digitalpakt Schule“ streiten. Der Bundestag will 5,5 Milliarden Euro ausschütten, die Länder aber fürchten einen Eingriff in ihre bildungspolitische Hoheit. Der FDP-Politiker Dürr sprach sich für eine dauerhafte Finanzierung aus, forderte die Schulträger aber auch auf, Druck zu machen und den Bund in die Pflicht nehmen. Dass sozial Schwache Kosten nicht erstattet bekämen, sei „hanebüchen“.

Dürr gab übrigens fast seinen SPD-Bundestagskolleginnen Susanne Mittag und Marja-Liisa Völlers die Klinke in die Hand. Beide lassen sich diesen Mittwoch über die Digitalisierung an der Waldschule informieren.