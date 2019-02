Delmenhorst. Tanz, Ballett, Akrobatik, Zauberei: Beim Auftritt des Chinesischen Nationalcircus' im Kleinen Haus in Delmenhorst blieben keine Wünsche offen. Musikalisch war er allerdings wenig fernöstlich.

Zum Abschluss hielt das Publikum den Atem an: Liu Wen Long jonglierte gerade die Vasenkante auf seiner Stirn und setzte an, sie aus der Hüfte raus in die Luft zu hieven, um die andere Kante wieder mit der Stirn aufzufangen. Der erste Versuch war ihm noch misslungen. Umso größer die Spannung, als der Akrobat zum zweiten ansetzte. Ein Ausgleichsschritt, ein zweiter und Long stand – und auf seiner Stirn die Vase.

Akrobatisches Feuerwerk aus dem Reich der Mitte

Es war Höhepunkt und Finale eines akrobatischen Feuerwerks, das der Chinesische Nationalcircus am Montagabend im Theater Kleines Haus in Delmenhorst lieferte. In der Jubiläumsshow „The Great The Wall“ zeigen die Artistinnen und Artisten derzeit eine Auswahl ihrer besten Darbietungen der vergangenen drei Jahrzehnte. „Die Show ist sehr speziell“, sagte Produzent Raoul Schoregge. Auch, weil in der zweistündigen Vorstellung nicht etwa chinesische Musik lief sondern klassische, etwa die vier Jahreszeiten Antonio Vivaldis. Ob sich das mit den Einlagen seines 30-köpfigen Ensembles verträgt oder nicht, überließ er dem Publikum: „Musik polarisiert immer.“







Raumfüllende Harmonie

Doch mit der Erfahrung – auch auf internationalem Parkett – wussten Schoregge und sein Team selbstverständlich, dass das Konzept aufgehen wird. Auch, weil sich die Artistinnen und Artisten in ihren Bewegungen an dem Rhythmus der Melodien orientierten und so eine raumfüllende Harmonie entstehen ließen. Die Musik stand zudem für das, was der Chinesische Nationalcircus verkörpert: Die Präsentation der chinesischen Kultur in Europa. Die Verschmelzung von Orient und Okzident. „Die Barockmusik ist das Zitat für den Aufbruch nach der Gotik im Abendland“, führte Schoregge aus.





Ebenso alt wie aktuell war auch die Geschichte des Stücks, die mehr nebenbei erzählt wurde. Eine Erzählung von Trennung, Entbehrung, Grenzen und Mauern in unseren Köpfen. Im Vordergrund stand jedoch ganz klar die Vielfalt an Darbietungen, die ihresgleichen sucht. Tanz, Ballett, Akrobatik, Zauberei. Die Dramaturgie der einzelnen Auftritte folgte dabei oft dem gleichen Muster. Mit einem Element begann das Staunen, wie als Liu Wen Long eine Bank auf einer Stirn balancierte. Und dann steigerten die Artisten das Ganze noch einmal: Noch eine Bank. Und noch eine. Irgendwann war das Dutzend voll – und das Staunen perfekt. Dazwischen lockerten Slapstick-Einlagen die Szenerie auf. Da kam Schoregges Note durch, er ist selbst gelernter Clown. Zu ernst wollte sich der Chinesische Nationalcircus nicht nehmen. Das gut aufgelegte Publikum reagierte stets mit einem heiteren Lachen.





Stehende Ovationen aus dem zur Hälfte gefüllten Saal

Mit häufigem Applaus gab es dem Ensemble einen gebührenden Applaus für die Einlagen und sah wohlwollend über kleine Patzer hinweg. Der Aufwand des Ensembles für den Auftritt in Delmenhorst war dabei gar nicht so gering. Denn eigentlich war ein anderer Termin anberaumt gewesen, der allerdings verschoben wurde. Zwischen den Shows in Erfurt und Warendorf nahmen Schoregge und sein Team nun den Umweg von 200 Kilometern in Kauf, um im lediglich halb gefüllten Saal des Theaters aufzutreten. „Wir waren vor ein paar Jahren hier. Es ist ein schönes Theater und die Leute hier sind nett“, begründete der Produzent. Die Leidenschaft und Körperspannung belohnten die Gäste dann völlig zurecht mit minutenlangen, stehenden Ovationen.