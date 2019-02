Delmenhorst/ Ganderkesee. Der „Mobile Einkaufswagen“ des Malteser Hilfsdienstes bringt Senioren aus Delmenhorst und Ganderkesee zum Supermarkt. Doch erst wenn alle Einkäufe erledigt sind, folgt der eigentliche Höhepunkt.

Peter Scholz und Hanni Wiechert kennen die Schleichwege durch Düsternort ganz genau. Seit drei Jahren sind die beiden mit dem weißen Bus des Malteser Hilfsdienstes unterwegs, um Senioren dienstags vormittags zum Einkaufen zu begleiten. Wilma Wollenberg, 92 Jahre, haben sie bereits aus ihrer Wohnung in Deichhorst abgeholt. Jetzt steuern die beiden das Haus von Annegret Thulke an. Die 89-jährige wartet schon auf den „Mobilen Einkaufswagen“ der Malteser. Hanni Wiechert hilft beim Einsteigen. „Moin Wilma!“, ruft Annegret Thulke in die Runde, „Mensch, die alte Crew, wie schön!“ „Mittlerweile haben sich auch unter den Senioren richtige Freundschaften gebildet“, beobachtet Hanni Wiechert. Der wöchentliche Ausflug zum Supermarkt ist für alle ein Höhepunkt und eine gute Gelegenheit, aus den eigenen vier Wänden herauszukommen. Das Angebot ist kostenlos.

Händedrücken, Umarmungen, Gelächter

Eine weitere Mitfahrerin holt die kleine Einkaufsgemeinschaft noch ab: Gerda Lehmkuhl, 92 Jahre. Annegret Thulke freut sich: „Die ist auch immer dabei, das ist schön. Außerdem schnackt sie platt!“ Die Stimmung auf der Rückbank des Busses ist prächtig, als Peter Scholz einen freien Parkplatz vor dem Inkoop-Markt am Brendelweg ansteuert. Anschließend organisieren die Ehrenamtlichen Einkaufswagen und helfen beim Aussteigen. Wilma Wollenberg und Annegret Thulke steuern mit ihren Wagen schnurstracks auf den Eingang zu. Vor der Bäckerei im Eingangsbereich treffen sie bereits die ersten Bekannten, weitere Senioren und ehrenamtliche Helfer. Hände werden gedrückt, es gibt Umarmungen und viel Gelächter. In der Regel kommen die Malteser mit drei Bussen am Delmenhorster Supermarkt an. Zwei weitere Busse fahren nach Ganderkesee. „Mir ist deutschlandweit kein Ortsverband bekannt, der einen solchen Service in dieser Größe anbietet“, sagt Wolfgang Glasow, der bei den Maltesern für das soziale Ehrenamt zuständig ist.

Meist selbstständige nehmen Angebot in Anspruch

Wilma Wollenberg will sich heute mit frischem Gemüse eindecken. Lauch und Kohlrabi wandern in ihren Einkaufswagen. Einen Zettel braucht die Seniorin nicht, sie weiß aus dem Kopf, was zuhause fehlt. „Ich bewundere das wirklich“, sagt Hanni Wiechert, „es gibt viele, die ohne Einkaufszettel losgehen und für die ganze Woche einkaufen.“ Die meisten, die den „Mobilen Einkaufswagen“ in Anspruch nehmen, leben allein, kochen selbst und erledigen noch vieles im Haushalt. Hanni Wiechert war zusammen mit Peter Scholz eine der ersten Ehrenamtlichen bei der Einkaufshilfe. Nach dem Tod ihres Mannes hatte die 76-Jährige nach einer ehrenamtlichen Aufgabe gesucht, über eine Bekannte kam sie zu den Maltesern.

Annegret Thulke ist fast durch mit ihrem Einkauf, jetzt sichtet sie noch zusammen mit Peter Scholz das Angebot an Tiefkühl-Fisch. „Das Schlemmerfilet ist einen Euro günstiger“, stellt Scholz fest, „Sonderangebot!“ Annegret Thulke greift gleich zweimal zu. In der Süßigkeiten-Abteilung machen fast alle Senioren halt – Schokolade für die Kinder oder Enkel besorgen. Dann geht es zur Kasse. Beim Auspacken des Wagens und beim Einpacken in die mitgebrachten Tüten helfen die Ehrenamtlichen. „Oft drücken mir die Senioren auch ihr Portemonnaie in die Hand und bitten mich, für sie zu bezahlen“, sagt Hanni Wiechert. Das Vertrauen sei im Laufe der Jahre groß geworden, die Zuneigung ebenfalls. Die meisten duzen sich. Hanni Wiechert hat im vergangenen Jahr zum Dank von einer Seniorin Schneeglöckchen geschenkt bekommen, die gerade im Garten aufgehen.





Zur Sache Kontakt für Senioren und für freiwillige Helfer Senioren, die sich für den mobilen Einkaufswagen anmelden möchten, melden sich bei Inkoop unter Telefon (04221) 9 62 10. Freiwillige, die Senioren helfen möchten, erreichen die Malteser unter Telefon (04221) 1 70 06. fred





Das Highlight kommt nach dem Frühstück

Nach dem Einkaufen kommt das, worauf sich die Senioren immer am meisten freuen: das gemeinsame Frühstück. Im Café der Bäckerei setzten sich alle zusammen, trinken Kaffee und kommen ins Plaudern. „Wenn wir dann wieder nach Hause wollen, heißt es immer ‚Oh, jetzt schon?‘“, sagt Hanni Wiechert mit einem Lachen. Nach dem Einkaufen bringen die Ehrenamtlichen die Senioren natürlich auch wieder nach Hause und tragen die Taschen in die Wohnung.

Rund 20 Ehrenamtliche helfen momentan dienstags beim Einkaufsservice der Malteser mit – es könnten aber noch mehr sein. Vor allem Fahrer fehlen. Einige neue Helfer hat Salah Hussein zu den Maltesern gebracht: Der Ehrenamtskoordinator stellte den Kontakt zu Geflüchteten her. „Viele haben viel Zeit und möchten etwas Gutes tun und helfen.“