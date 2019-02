Delmenhorst. Der Winter ist naturgemäß die Zeit der Atemwegserkrankungen. In der Kinderklinik des JHD ist das zu spüren, dabei steht der Höhepunkt der Grippewelle wohl noch aus.

Auch wenn die Grippewelle in diesem Jahr deutlich abgeschwächt über die Region schwappt, ist die Kinderklinik im Josef-Hospital Delmenhorst im Januar fast durchgängig voll belegt gewesen. An einem Tag hat sich die Kinderklinik sogar vom Rettungsdienst abmelden müssen, weil die Kapazitäten ausgeschöpft waren. „Im Winter ist die Klinik stets voller als im Sommer“, sagt Dr. Matthias Viemann, Chefarzt der Kinderklinik, mit Blick auf Atemwegserkrankungen.

30 Betten hält die Klinik insgesamt vor. Im Januar sind dort etwa 140 Kinder mit Atemwegserkrankungen behandelt worden. „Die Zahl liegt damit auf dem Niveau des Januars 2018. Aber die Verteilung ist anders“, sagt der Facharzt für Kinderheilkunde und Kinderkardiologe. „Während im Januar 2018 über 50 Prozent der Kinder mit einer echten Grippe bei uns behandelt wurden, liegt der Anteil jetzt bei unter 10 Prozent.“

Grippewelle noch vor dem Höhepunkt

Der Höhepunkt der Grippewelle sei zwar erst Mitte Februar zu erwarten, doch Viemann geht davon aus, dass es in dieser Saison bei einer vergleichsweise schwachen Influenzawelle bleibt. „Erfahrungen zeigen, dass nach einem Jahr mit vielen Grippefällen, wie wir es im vergangenen Jahr erlebt haben, im nächsten Jahr ein schwächeres Grippejahr zu erwarten ist“, sagt der Mediziner.

Aber auch der grippale Infekt, der mit Schnupfen und Husten beginnt, könne für Kinder gefährlich sein. In der Kinderklinik werden Kinder auch mit einer speziellen Sauerstofftherapie behandelt, wenn sie Probleme mit dem Luftholen haben. „Je kleiner das Kind, desto eher greifen wir zu diesem Mittel“, sagt Viemann. Das jüngste Kind, das zuletzt eine Sauerstofftherapie bekam, war gerade mal zehn Tage alt und hatte die Geburtsstation erst kurz vorher verlassen.

Bei Geschwistern angesteckt

„Typischerweise stecken sich die Kleinsten bei älteren Geschwistern an, die Krankheiten aus dem Kindergarten oder der Schule mitbringen. Von dort schleppen die Kinder alles Mögliche mit nach Hause“, sagt der Chefarzt. Ein wichtiger Infektionsschutz sei die Handhygiene, also das regelmäßige Händewaschen. „Und wer verschnupft ist, der sollte sein Kind nicht unbedingt küssen“, sagt Viemann. Möglichst etwas Abstand halten, lautet die Devise, egal, in welchem Alter.

„In diesem Jahr haben wir viele Fälle mit dem sogenannten RS-Virus. Auch das Virus löst Atemwegserkrankungen aus. Betroffen sind vor allem Kleinkinder, aber auch Erwachsene können erkranken. Die Symptome können harmlos sein und einer einfachen Erkältung gleichen. Schwere Verläufe können aber für Kleinkinder durchaus bedrohlich sein“, berichtet Viemann.

Befürchtungen, die Kinderklinik könne in diesem Winter gar nicht alle kleine Patienten behandeln, weil sie ausgelastet sei, weist Viemann zurück. „Wir schicken niemanden weg, der krank zu uns kommt“, sagt er. „Wir finden immer Lösungen.“