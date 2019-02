Delmenhorst. Mehr Niederschlag als im langjährigen Mittel und nur dezent höhere Temperaturen: Der Januar war in Delmenhorst nach langer Zeit mal wieder ein durchschnittlicher Wettermonat. Dies zeigen die Daten des Dienstleisters Wetterkontor.

Im Januar stellte sich zwischen tiefem Luftdruck über dem Norden und Osten Europas und hohem Luftdruck über dem Atlantik zunächst eine ausgeprägte Nordwestlage ein. Wolken und Niederschlagsfelder zogen von Nordwesten her südostwärts über das Land.







Dies führte an den Nordrändern der Mittelgebirge und vor allem an den Alpen zu extremen Schneefällen und katastrophalen Verhältnissen. Bei uns fiel währenddessen bei vergleichsweise milden Temperaturen immer mal wieder Regen. Am 13. Januar wurde dabei mit 8,8 Grad der Höchstwert des Monats registriert. Erst in der zweiten Monatshälfte stellte sich die Wetterlage um und Hochdruckeinfluss brachte uns zeitweise freundliches und trockenes Wetter, aber auch deutlich kältere Temperaturen. Am 23. Januar wurden tagsüber nur minus 3,3 Grad gemessen. In der Nacht zum 21. Januar sanken die Temperaturen auf den Tiefstwert des Monats von minus 9,1 Grad.

Temperaturen über dem Durchschnitt

Insgesamt wurden im Januar 16 Frost- und zwei Eistage registriert. In den letzten Tagen lenkten Tiefdruckgebiete wieder mildere Luft nach Delmenhorst. Dabei wurde es wechselhafter mit einigen Regengüssen. Mit einer mittleren Temperatur von 2,4 Grad war der Monat etwas wärmer als im Durchschnitt der Jahre 1981 bis 2010. Die Abweichung betrug 0,6 Grad.

Viel Regen nach trockenen Monaten

Der Januar erreichte mit 65,4 Litern pro Quadratmeter 111 Prozent des langjährigen Mittels. Am meisten Niederschlag gab es mit zwölf Litern am 13. Januar. Die Sonne schien mit knapp 51 Stunden etwas mehr als sonst im Januar üblich, die Abweichung hielt sich aber in Grenzen.