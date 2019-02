Delmenhorst Die Zeiten als der eigene Vater noch die Heirat einstielte, um dadurch das eigene Geschäft zu stärke, sind glücklicherweise vorbei. Trotzdem lohnt ein Blick zurück –vor allem, wenn das Ohnsorg-Theater gesellschaftliche Stände hinterfragt.

In Zeiten unbegrenzter Datingmöglichkeiten ist es längst Alltag geworden, offensiv nach dem richtigen Partner zu suchen. Doch auch bevor es Tinder, Parship und Co. gab, konnte der Liebe bereits auf die Sprünge geholfen werden. Wie das in den 20er Jahren lief, zeigt heute Abend, 20 Uhr, das Stück „Hartenbreker – Ein besserer Herr“, mit dem das Ohnsorg-Theater Hamburg ins Kleine Haus kommt – natürlich auf Plattdeutsch. In der Gauner- und Gesellschaftskomödie versucht der Geschäftsmann Louis Compaß, für seine Tochter Lia eine „geschäftsmäßige“ Ehe zu arrangieren. Doch der Versuch ruft prompt einen Heiratsschwindler auf den Plan.

Das Theater verspricht „sprühenden Humor“ und „ironische Kritik“. „Das ewige Spiel um Geld oder Liebe hat auch heute nichts an Aktualität verloren“, heißt es vorab. #

Die Aufführung findet am Dienstag, 5. Februar, ab 20 Uhr im Kleinen Haus statt. Karten gibt es unter Telefon (04221) 16565 ab 24 Euro.