Delmenhorst. Von einem „immens großen Instandhaltungsstau“ spricht die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg) beim früheren Verkehrspavillon auf dem Vorplatz des Delmenhorster Bahnhofs. Daher gab es keine Vertragsverlängerung.

Fristgerecht habe die dwfg der langjährigen Erbbauberechtigten für den Pavillon auf dem Bahnhofsvorplatz mitgeteilt, dass ihr Vertrag nicht über den 31. Dezember 2018 hinaus verlängert wird, berichtet dwfg-Kommunikationsmanager Eyke Swarovsky. Diese konnte daraufhin den Mietvertrag mit dem Imbissbetrieb „Pavillon Kebab“ nicht verlängern, was für dessen Betreiber offenbar überraschend kam – jedenfalls schlossen sie vor Weihnachten überraschend die Türen.

Ungewisse Zukunft des Pavillons

Klagen der Betreiber und Dritter über die bauliche Substanz des Gebäudes, zeigten laut Swarovsky einen Instandhaltungsstau auf, „der nicht durch die Stadt Delmenhorst oder die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft zu vertreten ist“. Um den Pavillon weiter an einen Gastronomiebetrieb zu vermieten, wären hohe Investitionen in das alte Gebäude nötig, die sich „nicht wirtschaftlich darstellen“ ließen. Daher unterstütze die dwfg die Imbissbetreiber nun bei der Suche nach einem neuen Standort. Zur Zukunft des Pavillons sagt Swarovsky: „Das Gebäude geht nun in den Besitz der Stadt über. Über die zukünftige Nutzung des Pavillons ist noch nicht entschieden worden.“