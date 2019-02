Delmenhorst. Bleiben alle bestehenden Schulformen in Delmenhorst erhalten oder gibt es eine Reduzierung des Angebots? Der Ausschuss für Bildung steht vor einer richtungsweisenden Sitzung.

Der Ort ist mit Bedacht gewählt. Wenn der Ausschuss für Bildung am Donnerstag, 7. Februar, um 17 Uhr tagt, ist Platz notwendig, denn Eltern und Schüler vor allem der Haupt- und der Realschule werden wohl wieder in großer Zahl vertreten sein, um ihrem Anliegen Nachdruck zu verleihen. Die künftige Schulentwicklung in Delmenhorst steht zur Debatte in der Aula der BBS II am Wiekhorner Heuweg. Und diese Debatte ist, das haben die vergangenen Wochen und Monate gezeigt, emotional.

Debatte wird emotional geführt

Seit der Sitzung im November, bei der die Emotionen mitunter hochkochten, ist einiges passiert. Unter anderem hat der Arbeitskreis Schulentwicklung am 22. Januar getagt. Die Ergebnisse des Treffens werden im Ausschuss noch einmal vorgestellt. An dem Beschlussvorschlag der Verwaltung hat sich aber erst einmal nichts geändert. Sie schlägt der Politik weiterhin vor, dass eine Zusammenführung der Realschule und der Hauptschule zu einer Oberschule und die Nutzung der frei werdenden Räumlichkeiten an der Lilienstraße durch das Gymnasium an der Willmsstraße detailliert geprüft werden sollen (Variante 3 im Planspiel der Verwaltung). Im Klartext hieße das, die Schulformen Haupt- und Realschule würden auslaufen, sobald alle Schüler, die derzeit dort beschult werden, ihre Schullaufbahn beendet haben.



Für Vielfalt in der Schullandschaft

Gerade dieser Punkt hat viele Schüler und Eltern der betroffenen Schulformen auf die sprichwörtliche Palme gebracht – und stößt auch in der Politik nicht auf viel Gegenliebe. Die Eltern jedenfalls setzen sich ein für den Erhalt der „Vielfalt in der Delmenhorster Schullandschaft“. Alle Schulformen – Gymnasium, IGS, Oberschule, Realschule, Hauptschule und Förderschule – sollen erhalten bleiben. „Delmenhorst braucht gerade diese Schulvielfalt mit verschiedenen Angeboten für die Vielzahl von unterschiedlichen Kindern, denn unsere Zeit von Integration und Inklusion ist stärker im Fokus als je zuvor“, sagt zum Beispiel Elternvertreterin Yvonne Schmidt-Rabens. Bülent Büyükbayram, als Vertreter der Eltern allgemeinbildender Schulen stimmberechtigtes Mitglied im Bildungsausschuss, fordert in einem Antrag kurz und knapp die Ablehnung des Schulentwicklungsplanes der Verwaltung.

Ungleichgewicht und Raumprobleme

Doch gerade die Vielfalt der Schullandschaft führe zu Ungleichgewicht, betont die Verwaltung. „Während die IGS, die Gymnasien und die Realschule laufend viele und teilweise so viele Anmeldungen erhalten, dass nicht alle Schüler aufgenommen werden können, sind die Anmeldezahlen an den Oberschulen sowie der Hauptschule konstant niedrig“, heißt es im Schulentwicklungsplan der Verwaltung. Das führe zu Raumproblemen an einigen Schulen.

In einer gemeinsamen Stellungnahme hatten bereits das Kinder- und Jugendparlament und der Stadtschülerrat alle von der Stadtverwaltung vorgeschlagenen Varianten für die Schulentwicklung strikt abgelehnt. Ihr eigener Vorschlag lautet: alle Schulen der Sekundarstufe I in integrierte Gesamtschulen umwandeln, um einer Zweiklassengesellschaft entgegenzuwirken. Gegen diesen Vorschlag sprechen laut Verwaltung aber rechtliche Aspekte und hohe Kosten.

CDU hält an Schulform Realschule fest

Ebenfalls auf dem Tisch liegt der Vorschlag der CDU, in der Debatte als Variante 1a geführt. Die CDU plädiert dafür, die Oberschule Süd am Brendelweg zusammenzulegen und dort anzubauen. Das freie Schulgebäude an der Königsberger Straße könnte so zu einer Außenstelle des Gymnasiums an der Willmsstraße werden. Zudem solle an einer Oberschule ein gymnasialer Zweig eingeführt werden. Die Realschule mit ihren zwei Standorten will die CDU in zwei eigenständige Realschule überführen, Räume am Pestalozziweg stünden zur freien Verfügung. Vor- und Nachteile dieser Lösung sind im Arbeitskreis diskutiert worden. Die Variante wird am Donnerstag noch einmal vorgestellt.

UAD für Vielfalt

In eine ähnliche Richtung denkt auch die UAD-Fraktion. Sie setzt sich für den Erhalt der Realschule ein, wobei die zwei bisherigen Standorte zu autonomen Schulen werden sollen. „Die Oberschule Süd soll nur noch am Standort Brendelweg existieren. Eine der beiden Oberschulen soll einen gymnasialen Zweig erhalten, was deren Attraktivität beim Anwahlverhalten steigert“, sagt Uwe Dähne für seine Fraktion. Die Vielfalt des Bildungsangebots in der Stadt müsse erhalten bleiben.

Die FDP-Fraktion will sich in der kommenden Sitzung des Schulausschusses für den Erhalt einer möglichst großen Vielfalt der Schulformen einsetzen. "Dieses gilt insbesondere für den Erhalt einer Hauptschule und einer Realschule mit ihren zwei Standorten an der Holbein- und Lilienstraße", teilt Murat Kalmis für die FDP mit. Er sagt: "Zwei Oberschulen in der Stadt sind ausreichend, nur müsste mindestens eine davon auch mit einer Oberstufe ausgestattet werden, da es den Oberschülern nur dadurch ermöglicht wird, bis zum Abitur an dieser Schulform zu gelangen. Ohne Oberstufe wird die Oberschule ein Planungstorso bleiben und ihre Attraktivität nicht erhöhen können."





Bis zu den kommenden Osterferien, so hat es sich die Ratspolitik selbst vorgegeben, soll eine Entscheidung über die künftige Schullandschaft her.