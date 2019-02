Delmenhorst. In zwei Delmenhorster Filialen der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) haben Kunden am Wochenende an den Geldautomaten kein Bargeld mehr erhalten. Die Bank verspricht Kulanz bei der Gebührenerstattung.

Alle vier Geldautomaten der LzO-Filialen am Hasporter Damm und an der Oldenburger Straße sind am Sonntag leergelaufen, in anderen Filialen wie an der Bahnhofstraße konnten Kunden aber noch Bargeld bekommen. „Das sollte so nicht passieren“, bedauerte LzO-Pressesprecher Andreas Renken auf Nachfrage unserer Zeitung und kündigte Verbesserungen an.

Hoher Bargeld-Bedarf am Monatsanfang

Zwei Dinge seien an diesem Wochenende zusammengekommen, erklärt Renken. Zum einen sei die Nachfrage an diesen ohnehin viel genutzten Automaten am Wochenende „außergewöhnlich hoch“ gewesen, wohl auch weil der Monatsanfang auf den Freitag fiel. „Außerdem ist am Hasporter Damm ein Automat wegen technischer Probleme ausgefallen, sodass nur noch zwei zur Verfügung standen“, ergänzt Renken.

LzO erstattet Kunden Gebühren

Wer wegen des Automatenausfalls auf Geldautomaten anderer Bankinstitute ausgewichen ist und dort Gebühren zahlen musste, könne sich diese bei der LzO erstatten lassen. Wiederholen soll sich die Situation nicht, auch bei den Streiks der Geldtransport-Beschäftigten zu Jahresanfang sei es nur vereinzelt zu Problemen gekommen.

Mehr Geldautomaten angedacht

Die Füllmenge der Automaten ist laut Andreas Renken „aus versicherungstechnischen Gründen“ begrenzt. „Aber wir wissen, dass gerade die Automaten am Hasporter Damm und an der Oldenburger Straße sehr stark frequentiert sind“, ergänzt der LzO-Sprecher. Daher gebe es Überlegungen, das Angebot an Geldautomaten in diesen Bereichen auszuweiten.