Delmenhorst. Das zweite Schulhalbjahr hat begonnen. An den Delmenhorster Schulen konnten nicht alle Lehrerstellen besetzt werden.

14 Stellen sind insgesamt noch offen. Das wird auf der Internetseite "Einstellung in den Schuldienst (EIS)" der Niedersächsischen Landesschulbehörde deutlich.

An der Grundschule An der Beethovenstraße wird aktuell noch ein Deutsch-Lehrer gesucht. Die Hauptschule am Stubbenweg sucht einen Lehrer für Mathematik. Gleiches gilt für die Oberschule Süd, wo ein Mathe-Lehrer gesucht wird, der im Idealfall auch Deutsch als Zweitsprache/Fremdsprache unterrichten kann. An der Oberschule Wilhelm von der Heyde fehlt derzeit ein Englisch-Lehrer. Diese vier Stellen sind unbefristet ausgeschrieben.



Zehn Lehrer für Vertretungen gesucht

Zehn weitere Stellen an Delmenhorster Schulen sind ebenfalls unbesetzt. Hier handelt es sich um befristete Stellen. Gleich vier davon sind an der Oberschule Süd unbesetzt. An der Grundschule an der Beethovenstraße und an der Oberschule Wilhelm von der Heyde ist jeweils eine befristete Stelle ausgeschrieben. Jeweils zwei Stellen zu besetzen haben die Grundschule Bernard-Rein-Schule und die Förderschule an der Karlstraße.