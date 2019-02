Delmenhorst. Noch leben Nicole (26) und Cindy (38) bei ihrer Mutter, doch die beiden Delmenhorsterinnen würden gern in eine WG ziehen. Menschen mit Handicap, wie die beiden Schwestern, könnten darin mit Mitbewohnern ohne Einschränkung zusammenleben. Doch noch fehlt barrierefreier, bezahlbarer Wohnraum.

Eine Wohngemeinschaft, in der Menschen mit und ohne Handicap zusammenleben. In der jeder sein Leben frei gestaltet und sein Zimmer als eigenes Reich hat. In der aber auch gemeinsame Ausflüge möglich sind, ins Kino oder Museum. Wo Nicole jemanden hat, der sie in ihrem Rollstuhl zum Einkaufen mitnimmt. Oder Cindy jemanden, der mit ihr gemeinsam die Waschmaschine bestückt. Von so einer WG träumen Nicole (26), Cindy (38) und ihre Mutter Gabriele Patzke seit über drei Jahren. Der Verein „T-Räume nutzen“ ist daraus entstanden und Kontakte zu anderen jungen Erwachsenen mit Beeinträchtigung und ihren Eltern. Auch Studenten ohne Handicap haben Interesse am Zusammenleben. Aber ein zentrales Element fehlt: eine Wohnung oder ein Haus, das genug Platz für eine etwa achtköpfige WG bietet, barrierefrei und bezahlbar ist.

Bauunternehmen oder privater Investor benötigt

„Es gibt kaum barrierefreien Wohnraum und noch weniger bezahlbaren in dieser Größe“, beklagt Gabriele Patzke. Daher sucht sie nun Bauunternehmen oder private Investoren, die den barriererefreien Umbau eines älteren Hauses oder einen geeigneten Neubau stemmen könnten. „Wir bräuchten eine Planung mit Kostenschätzung, damit wir anfangen können bei Stiftungen, Spendern und der Aktion Mensch Mittel einzuwerben“, erklärt Patzke. Dass genug Geld zusammenkommt, um die Räume für die inklusive WG zu finanzieren, glaubt die 57-jährige Delmenhorsterin sicher. Außerdem könnte der Verein bei den Kosten für die Betreuung der gehandicapten Mitbewohner helfen, Kostenträger müssten nur die nötige Pflege zahlen.

Schritte in Richtung mehr Selbstständigkeit

Die unterscheidet sich stark, schon zwischen den beiden Schwestern. „Ich kann Wäsche legen und den Geschirrspüler ausräumen“, erklärt Cindy Patzke was sie zum WG-Leben beitragen könnte. „Und ich könnte den anderen etwas übers Sprachenlernen erzählen“, sagt die 38-Jährige, die in Kursen Englisch und Niederländisch gelernt hat. Umgekehrt würde sie ihren künftigen Mitbewohnern gern Fragen stellen. „Ich bin ein wissbegieriger Mensch“, sagt sie, „und mit manchen Fragen traut man sich an andere Gehandicapte nicht heran. Man weiß ja nicht, wie viel sie verstehen.“ Für ihre Schwester Nicole, die nicht nur sprachlich deutlich stärker eingeschränkt ist, könnte es ein Ziel sein, sich zu trauen, mit anderen außerhalb der Familie zu sprechen. „Ich erhoffe mir für beide etwas mehr Selbstständigkeit“, sagt Mutter Gabriele Patzke.

Im Vorbild-Projekt in Köln leben Studierende mietfrei in WGs

Der unterschiedliche Hilfebedarf erschwert es Nicole und Cindy Patzke, gemeinsam einen Platz in einer Wohneinrichtung zu finden. Zusammenbleiben wollen die Schwestern aber unbedingt – „ja!“, bekräftigt Nicole mit lebhaftem Nicken. „Ich lese Nicole so gerne aus dem Märchenbuch vor“, sagt die ältere Schwester. Und nach ersten Erfahrungen in großen Hausgemeinschaften sagt Cindy Patzke, die tagsüber in einer geschützten Werkstatt arbeitet: „In Wohnstätten gibt es zu viele Regeln.“ Eine inklusive WG könnte da freier sein, hofft sie. Begeistert sind die Patzkes zum Beispiel vom „inklusiven Haus“ mit Appartements und WGs des Vereins „inklusiv wohnen“ in Köln, das Gabriele Patzke bei einem Seminar des Bundesverbands für körper- und mehrfachbehinderte Menschen (BKVM) kennengelernt hat. Dort sind es Studierende, die mit körperlich oder geistig eingeschränkten Menschen zusammenleben.

Pflege bleibt in den Händen der Fachkräfte

„Wir haben hier ja die Unis in Bremen und Oldenburg in der Nähe, außerdem die Altenpflegeschule und angehende Heilerziehungspfleger“, vergleicht Gabriele Patzke. In Köln leben die Studierenden komplett mietfrei in den inklusiven WGs, das sei in Delmenhorst vielleicht nicht realisierbar, sagt die engagierte Mutter. Aber vergünstigtes Wohnen gegen kleine Assistenzleistungen, wie das morgendliche Wecken oder gemeinsame Hausarbeit, sei ja auch attraktiv. Vor pflegerischen Tätigkeiten müsse keiner Angst haben, die sollen auch weiter Fachkräfte erledigen. Weitere Ideen will Gabriele Patzke, die in Teilzeit als Schulassistenz arbeitet, bei Seminaren wie dem Bildungsurlaub „Wie/ wo kann (oder soll) mein Kind leben?“ vom 12. bis 14. März in Hannover sammeln. Und ihr Projekt „T-Räume nutzen“ ihrerseits vorstellen: Zunächst wirbt sie in der öffentlichen Sitzung des Behindertenbeirats am Dienstag, 19. Februar, ab 17 Uhr im Delmenhorster Rathaus um Mitstreiter.