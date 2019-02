Delmenhorst. 47 Ringeltauben haben rund 80 Teilnehmer auf der jährlichen revierübergreifenden Taubenjagd des Hegerings Delmenhorst erlegt. Das magere Ergebnis trübte die Stimmung unter den Waidleuten kaum.

„Waidmanns Heil!“, mit diesem Gruß gehen rund 80 Jäger am frühen Samstagnachmittag ans Werk. Als gut vier Stunden später die Signale „Jagd vorbei“ und „Halali“ ertönen, ist die Ausbeute an erlegtem Flugwild recht bescheiden. Waidleute aus allen 13 Revieren des Hegerings Delmenhorst haben sich an der jährlichen revierübergreifenden Taubenjagd beteiligt. Bei einem deftigen Abendessen und ein paar Bierchen lassen sie den Tag gemütlich ausklingen, der den meisten von ihnen nur wenig Jagdglück beschert hat.

Wenig Taubenflug beobachtet

Auf Gut Dauelsberg haben sich nach der Mittagszeit acht Jäger eingefunden, sieben Männer und eine Frau. Hier ist das Revier von Kreisjägermeister Helmut Blauth. Der Jagdleiter gibt sich skeptisch: „Das sieht heute nicht so gut aus, es ist wenig Taubenflug.“ Er sollte recht behalten, wie sich in den folgenden Stunden zeigt. Am trüben und kalten Wetter liegt es aber nicht, erklärt Blauth. „Das Wetter war eigentlich gut, es hat nicht geregnet“, meinte hinterher auch Hegeringsleiterin Sylke Boers-Stoffels.

Jagdleiter gibt die Positionierung vor

Die Gruppe teilt sich, in mehreren Autos schwärmen die Jäger aus, um ihre vorher abgesprochenen Positionen einzunehmen. Sie werden vom Jagdleiter „angestellt“, heißt das im Jargon der Jäger. Einfach drauf losballern, das macht schließlich wenig Sinn.

Deshalb ist bei dieser gemeinsamen Jagd das Wort „revierübergreifend“ das entscheidende, erläutert der Revierinhaber: „Wenn Sie alleine jagen und schießen, haben Sie eine Taube getroffen und die anderen fliegen davon.“ Werden aber die Reviere systematisch und mit Blick auf die Flugrouten der Tauben mit Jägern besetzt, erhöht sich die Chance auf eine effektive Jagd um ein Vielfaches.

Tauben ergeben leckere Mahlzeiten

Werden die Tauben etwa in Annenheide oder im Hasport-Wäldchen aufgescheucht und fliegen dann in Richtung des rund 140 Hektar großen Reviers, das um Gut Dauelsberg liegt und an die Steller Heide grenzt, stehen dort Jäger bereit, um die gefiederten Tiere vom Himmel zu holen. Angelegt wird auf Ringeltauben, Stadttauben gehören hingegen nicht zum jagdbaren Federwild. Nach der Jagd werden die Vögel als Mahlzeit verwertet: „Taubenbrust ist unheimlich lecker, und auch Taubensuppe ist etwas ganz Tolles“, schwärmt Blauth.

„Flugwild tot“ und „Halali“: Nach der revierübergreifenden Taubenjagd wird die Strecke verblasen, wie die Jäger sagen. Foto: Dirk Hamm



Geduld ist bei der Jagd gefragt

Inzwischen hat er sich zusammen mit seiner treuen Jagdhündin Gea in der Nähe der Gebäude auf Gut Dauelsberg unter einer Fichte postiert, die Schrotflinte mit doppeltem Lauf ruht auf seinem Arm. Jetzt ist Geduld gefragt. „Man steht schon mal zwei oder drei Stunden da und wartet“, erzählt der erfahrene Jäger. Das Jagdglück falle sehr unterschiedlich aus, einmal habe er bei der Taubenjagd an die 25 Tiere erlegt.

„Anspannung hält warm“

Neben dem Revier um Gut Dauelsberg, wo er eine Einrichtung mit langer Tradition für Wohnungslose und Menschen mit seelischer Behinderung leitet, geht Helmut Blauth auch in seinem zweiten Revier in der Lüneburger Heide auf die Jagd. Sein Schwerpunkt liegt auf dem Rehwild: „Ich sitze relativ häufig auf dem Hochsitz.“ Da könne es auch ganz schön kalt werden bei der nächtlichen Jagd. Anders bei der Taubenjagd: „Die Anspannung hält warm. Bei der Taubenjagd habe ich noch nie gefroren.“

Jagdhund wartet auf Kommando zum Apportieren

Aus der Entfernung sind Schüsse zu hören, dann herrscht wieder Ruhe. Mal fällt nur ein Schuss, ein anderes Mal hallt der Knall von zwei kurz hintereinander abgegebenen Schüssen wieder. Aus etwa 20 bis 25 Metern wird auf die Tauben gezielt, wenn sie ihren Flug verlangsamen, um sich auf den sogenannten Schlafbäumen niederzulassen.

Gea, ein als Jagdhund ausgebildeter Ungarischer Kurzhaar, wird langsam unruhig, denn auf das Kommando „Bring Apport“ ihres Herrchens wartet die Hündin an diesem Tag vergeblich. Auch so manch anderem Jäger ergeht es an diesem Tag nicht anders.

47 Tauben ergeben magere Strecke

Die Dunkelheit ist schon längst hereingebrochen, als die Teilnehmer der Jagd einer nach dem anderen auf dem Hof Marahrens am Kleinen Tannenweg in Iprump eintrudeln. Auf Tannenzweigen werden die erlegten Tiere in Zehnerreihen niedergelegt. Kaum sind die Klänge der Jagdhornbläser und ein dreifaches „Horridoo!“ erklungen, bedienen sich die Umstehenden an der gelegten Strecke, pro Taube geht ein Euro an den Hegering.

Besseres Jagdglück in den Vorjahren

47 Ringeltauben hat die revierübergreifende Jagd ergeben, außerdem elf Rabenkrähen und einen Fuchs, die ebenfalls bejagt werden dürfen. „Wir hatten auch schon über 300 Tauben gehabt“, erinnert ein Jäger an besseres Jagdglück in früheren Jahren. In den vergangenen Jahren habe die Ausbeute bei rund 100 Tauben gelegen, berichtet Sylke Boers-Stoffels, sie spricht von einer „traurigen Strecke“.

Dennoch ist die Laune am Abend kaum getrübt. „Ein Fuchs ersetzt fünf Tauben“, meint ein Jäger scherzhaft.