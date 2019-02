Karte könnte in Delmenhorst wichtige Entscheidungshilfe sein

Delmenhorst. Eine Karte, in der grüne Straßen für Tiere in Delmenhorst dargestellt werden? Eine gute Idee, kommentiert dk-Redakteur Sascha Sebastian Rühl.

Mit der zunehmenden Bebauung der Stadtfläche stellt sich auch die Frage, wohin die Tiere weichen sollen. In Parks, an die Delme, in die Gärten oder gar raus dem Stadtgebiet, mag mancher denken. Aber was, wenn Nahrung in einem bestimmten Gebiet zu neige geht? Was, wenn einfach eine Population so groß geworden ist, dass sie sich aufteilen und weiterziehen muss?

Wichtige Auswege

Trittsteinbiotope sind Auswege und manchmal überlebensnotwendig. Wenn in einer Kette mehrerer Grünflächen eine wegbricht, werden vielleicht wichtige Wege unterbrochen. Die geforderte Karte könnte da in der Zukunft eine wichtige Entscheidungshilfe für die Politik sein.