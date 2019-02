Delmenhorst. Grüne Korridore und Inseln verbinden für Tiere innerhalb Delmenhorsts einzelne Biotope. Ratsfrau Eva Sassen fordert, auf sie bei Bebauungen besonders Rücksicht zu nehmen.

Sogenannte Trittsteinbiotope sind grüne Inseln, Korridore für alle Arten von Tieren, um zwischen verschiedenen Lebensräumen innerhalb von Bebauung wechseln zu können. Die Ratsfrau Eva Sassen (Fraktion Bürgerforum/Freie Wähler/Unge) hat in einem Antrag gefordert, mit der Prüfung der Kosten einen ersten Schritt zu einer Kartierung dieser Flächen zu machen. "Damit insbesondere aussterbende Arten wie zum Beispiel einige Insekten von einem Naturschutzgebiet zum anderen gelangen, benötigen sie Verbindungslebensräume, nicht nur in der landwirtschaftlich genutzten Kulturlandschaft, sondern auch in bebauten Gebieten", betont Sassen in ihrem Antrag. Wildbienen flögen zum Beispiel nur rund 300 Meter. Befinde sich in diesem Umkreis kein geeignetes Biotop zum Weiterziehen, sei der Schwarm isoliert oder zumindest in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt. "Kleinteilig gesehen können bestimmte Arten so verschwinden. Mit einer entsprechenden Karte könnten schnell Lücken gefunden werden oder zumindest könnte man sehen, wo eine Bebauung aus ökologischer Sicht Schwachsinn wäre", erklärt Sassen auf Nachfrage.

Gewässer wichtig zur Verbindung

Laut Stadtverwaltung gibt es bereits einige Flächen, die als Trittsteinbiotope gesehen werden können. "Es bestehen Vernetzungsstrukturen insbesondere über das vorhandene Gewässernetz und die öffentlichen Grünanlagen." Vor allem die Delme könnte laut Sassen noch intensiver als Korridor für Tiere genutzt werden. "Man könnte dort, wo die Delme eher ein Kanal ist, Feuchtgebietspflanzen unterbringen und den Fluss so ökologisch nutzen." Jeder Baum im Stadtgebiet bilde ein ökologisches Kleinod, das bei der Erhaltung der Arten wichtig sei. Privatgärten eigneten sich jedoch weniger als Korridore für Tiere, da oft die falschen Pflanzen genutzt würden.

Verwaltung hält Karte für unnötig

Die Verwaltung hält die Erstellung einer solchen Karte für unnötig und verweist auf die beschlossene Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans (LRP). "Er stellt flächendeckend für das Stadtgebiet rahmenhaft den gegenwärtigen Zustand von Natur und Landschaft, die voraussichtlichen Änderungen, die anzustrebenden Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele gutachtlich dar und begründet sie", heißt es in der Begründung der Verwaltung, die in der von Sassen geforderten Karte Inhalte des LRP sieht. Für beide Projekte fehle außerdem das Geld.

Kein besonderer Schutz für Trittsteinbiotope

Sassen geht es auch um den Schutz der Trittsteinbiotope. Eine als solche Fläche festgestelltes Gebiet könnte durch die Aufnahme in eine entsprechende Karte vielleicht vor Bebauung geschützt werden, der LRP sei lediglich eine Empfehlung. "Trittsteinbiotope stellen an sich keine geschützten Biotope dar, da es sich um einen allgemeinen Oberbegriff handelt. Sollte es sich im Einzelfall um Flächen handeln, die einem Schutzstatus unterliegen ist eine Überbauung dieser Flächen aus naturschutzfachlicher Sicht abzulehnen", erklärt Stadtsprecher Timo Frers.

Nabu hält Antrag für sinnvoll

Unterstützung bekommt die Ratsfrau vom Naturschutzbund Delmenhorst (Nabu). "Trittsteinbiotope sind äußerst wertvolle Bereiche. Es ist sinnvoll, sie im Stadtgebiet zu vernetzen", erklärt Dr. Yvonne Ingenbleek, Referentin für nachhaltige Siedlungsentwicklung beim Nabu. "Aufgrund des Baudrucks macht es Sinn, genau zu überlegen, wo man Freiräume belässt. Das sollte systematisch angeschaut werden und daher unterstützen wir diesen sinnvollen Antrag." Er ergänze den LRP und sei vielleicht günstiger und schneller zu erhalten. "Bisher wurden Entscheidungen über diese Baugebiete ohne diese Informationen getroffen", findet Ingenbleek.

Die Politik berät über den Antrag öffentlich im Umweltausschuss am Dienstag, 5. Februar, ab 17 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses.