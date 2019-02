Fehlalarm im Wollepark: Nach 20 Minuten konnte die Feuerwehr wieder abrücken. Foto: Günther Richter

Delmenhorst. Zu einem Brand in der Straße Am Wollepark ist die Delmenhorster Feuerwehr am Freitag gerufen worden. Ein Feuer konnte sie nicht entdecken. Es war bereits der zweite Fehlalarm in einem der Wohnblocks in dieser Woche.