Chefarzt Dr. Aref Latif leitet seit Jahresanfang die Frauenklinik am Josef-Hospital Delmenhorst. Der 59-Jährige stammt aus Afghanistan und lebt seit 1979 in Deutschland. Foto: Marco Julius

Delmenhorst. Wer ein Kind erwartet, hat viele Fragen. Etliche davon will das Geburtshilfeteam des Josef-Hospitals am Sonntag, 3. Februar, beantworten. Zudem kann der Kreißsaal in Augenschein genommen werden.