Ausgesetzte Exoten: Ein Tier macht Arbeit

Delmenhorst. Nach dem Fund einer toten Schlange in Stuhr wird über den Umgang mit exotischen Tieren diskutiert. Die Anschaffung eines eigenen Haustieres sollte wohl überlegt sein.

Die Anschaffung eines eigenen Tieres, gerade eines Exoten, mag auf den ersten Blick eine spannende Zeit versprechen. Tatsächlich kann so ein Haustier eine Bereicherung sein. Allerdings sollte man sich vor allem der Verantwortung und des Pflegebedürfnisses bewusst sein, die damit einhergehen. Gerade exotische Tiere, die hierzulande nicht heimisch sind, haben oft besondere Haltungsvoraussetzungen.

Die Entscheidung, sich ein solches Tier ins Haus zu holen, darf nicht aus einer Laune heraus getroffen werden. Um sein Tier muss sich ein Besitzer über Jahre ständig kümmern – was im Alltag auch Stress bedeuten kann.

Veränderte Lebensumstände können außerdem dazu führen, dass ein lieb gewonnenes Tier nicht mehr zuhause gehalten werden kann. Umso wichtiger, die Kreatur dann in gute Hände zu übergeben. Das Aussetzen insbesondere von Exoten in der freien Natur, in der sie nicht überleben können, ist die schlimmste Lösung. Ein Tier, das über Jahre Freude bereitet hat, verdient es zumindest, in einem Tierheime oder geeigneten Auffangstation zu landen.