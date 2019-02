Delmenhorst. Zwei Lehrkräfte sind am Delmenhorster Max-Planck-Gymnasium feierlich in den Ruhestand verabschiedet worden. Beide werden dem Maxe fehlen.

Für Elisabeth Kölln-Surek, Lehrerin für Englisch und Geschichte, und Michael Gripentrog, Lehrer für Biologie und Chemie, beginnt an diesem Freitag der Eintritt in den Ruhestand. Nach Studium und Referendariat begann für beide der Schuldienst 1982 beziehungsweise 1983. Beide blicken auf fast vier Jahrzehnte Unterrichtstätigkeit zurück. Kölln-Surek kam im Zuge des Umzugs ihrer Familie nach Oldenburg am 01.08.2001 ans Maxe, Gripentrog war seit 1982 hier tätig. Generationen von Schülern gingen durch ihren Unterricht, legten die Abiturprüfung ab, unternahmen Klassen-, Studien- und Austauschfahrten mit den beiden Lehrern, die gemeinsam den Finnlandaustausch am Maxe aus der Taufe hoben, diesen organisierten und durchführten.

Zahlreiche zusätzliche Projekte



Kölln-Surek engagierte sich über ihren Unterricht hinaus als Klassenlehrerin, im Europateam der Schule bei zahlreichen Comenius-Projekten mit europäischen Partnerschulen, im bilingualen Sachfachunterricht Geschichte, an dessen Konzeption sie begeistert mitwirkte, und bei der Vorbereitung einer Vielzahl von Schülerinnen und Schülern auf die englischen Sprachprüfungen des Cambridge Certificate of English. Die Förderung der englischen Sprache lag ihr besonders am Herzen. Ob im Unterricht, in Projekten oder bei den Sprachprüfungen. Kölln-Surek motivierte die Maxe-Schülerschaft für Erwerb und Verständigung in der englischen Sprache und förderte hierdurch interkulturelles Lernen als Grundlage für eine offene Haltung und Verständnis gegenüber anderen Kulturen.

Forschungen ins Klassenzimmer gebracht

Gripentrog galt bei der Schülerschaft als Lehrer, der weit über den Lehrplan hinaus Wissen vermittelte, indem er die Welt ins Klassenzimmer holte und die Schüler teilhaben ließ an seinen Reisen, die er als Naturforscher und nicht als Tourist unternahm. Von diesen Reisen brachte er Daten, Objekte, Präparate, Fotos mit, die er für seinen Unterricht aufbereitete. Damit wurde sein Unterricht für viele zum Erlebnis. Für Gripentrog wichtig war der Blick über den Tellerrand, die Offenheit für Andere und Anderes und eine Weltanschauung, die dadurch entsteht, dass der Mensch die Welt selbst anschaut. Begeisterung und Interesse Gripentrogs an Natur- und Weltgeschehen übertrugen sich auf viele seiner Schüler. Diesen öffnete er neue Horizonte, auch durch seine Exkursionen – in den Ferien.

IT als Steckenpferd

Sein Engagement war vorbildlich: Als Obmann für Informations- und Kommunikationstechnologien und Systembetreuer des schulinternen Netzwerkes erwies er Schule, Schülerschaft und Kollegium einen Dienst von unschätzbarem Wert. Unzählige Stunden verbrachte er hiermit an Wochenenden und in den Ferien – allein und auch mit seinen „Jungs“, einer kleinen Gruppe technikaffiner Schüler.

Dauerhafte Erinnerungen bleiben

Gripentrog und Kölln-Surek werden dem Maxe fehlen, wie mitgeteilt wird. Beide hinterlassen ihre Spuren in dem grünen Backsteingebäude inmitten der grünen Graft. Diese Spuren werden hier weiterleben – und an beide Spuren werden sich Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft des Maxe dauerhaft erinnern.