Delmenhorst. Wo sich heute das „Neue Deichhorst“ erstreckt, herrschte noch bis vor 25 Jahren militärische Disziplin. Im Januar 1994 wurde der Abzug der Bundeswehr aus der Caspari-Kaserne abgeschlossen.

Vor 25 Jahren ist im Delmenhorster Stadtteil Deichhorst eine Ära zu Ende gegangen: Mit einem wehmütigen letzten Appell nahm die Bundeswehr am 26. Januar 1994 Abschied von ihrem langjährigen Standort an der Wildeshauser Straße. Vor Gästen aus Politik, Verwaltung und öffentlichem Leben schloss die Luftwaffe mit militärisch-zackigem Zeremoniell und symbolträchtiger Schlüsselübergabe die Räumung der Caspari-Kaserne offiziell ab.

Schmerzhafter Schrumpfungsprozess

Noch knapp ein Jahrzehnt zuvor hatte sich der Kalte Krieg zwischen Ost und West auf einem Höhepunkt befunden, stand die Bundeswehr direkt an der Trennlinie zwischen zwei hochgerüsteten Militärblöcken. Nur wenige Jahre später wandelte sich die weltpolitische Situation jedoch in atemberaubendem Tempo. Mit dem Fall der Berliner Mauer 1989 und dem demokratischen Wandel in Mittel- und Osteuropa war bald auch das Ende des Warschauer Pakts besiegelt. Für die Bundeswehr begann ein schmerzhafter Schrumpfungsprozess, der mit einem sich verändernden Anforderungsprofil einherging. Auslandseinsätze waren nun an der Tagesordnung.

Bundeswehr weiter in Delmenhorst präsent

Das schwang mit, als es 1994 für die Bundeswehr galt, ein Standbein der Garnison Delmenhorst aufzugeben. Eine neue Ära sei angebrochen, die Bundeswehr müsse sich nun neuen Herausforderungen stellen, bekräftigte Divisionskommandeur Jürgen Höche in seiner Abschiedsrede. Immerhin, mit der Feldwebel-Lilienthal-Kaserne in Adelheide, die eine wichtige Logistikfunktion für die Einsatzkräfte der Truppe erfüllt, blieb die Bundeswehr auch weiterhin ein Teil der Stadt. Die Caspari-Kaserne ist jedoch seit nunmehr 25 Jahren Geschichte.

Beim militärischen Abschiedsappell in der nun ehemaligen Caspari-Kaserne wird am 26. Januar 1994 ein symbolischer Schlüssel übergeben. Archivfoto: Horst Schilling



Symbolischer Akt besiegelt Räumung

Die metallenen Buchstaben, die den Schriftzug „Caspari Kaserne“ an der Mauer des Kasernentores bildeten, wurden, auf eine Holzplatte montiert und an Oberbürgermeister Jürgen Thölke übergeben, zum Abschiedsgeschenk an die Stadt. Dieser Akt symbolisierte den Übergang von der militärischen zur zivilen Nutzung der 33 Hektar großen Anlage. Ungewiss war damals noch, ob und wie dieser Übergang gelingen könnte.

Ein Vierteljahrhundert später ist diese Frage positiv beantwortet. Anstelle der ehemaligen Kaserne ist ein neues Wohnviertel mit schicken Häusern, Kultur- und Unterhaltungsangeboten sowie einem wohnortnahen Einkaufszentrum entstanden, das „Neue Deichhorst“.

Kasernenbau in Deichhorst begann 1934

Die wirtschaftliche Not im Zuge der Weltwirtschaftskrise ab Ende der 1920er Jahre war der Antriebsmotor für die Stadt Delmenhorst, sich um die Stationierung von Einheiten der Reichswehr zu bemühen. 1934 – inzwischen waren die Nationalsozialisten an die Macht gelangt – begann der Kasernenbau in Deichhorst. Ein Jahr darauf zog das Infanterie-Regiment 65 in die nach dem Bremer Polizeigeneral a. D. Walter Caspari benannte Kaserne ein.

Standort für die Luftwaffe

Mit dem Kriegsende 1945 war die Zeit der Wehrmacht in Deichhorst beendet. Zeitweise waren britische Artillerieeinheiten auf dem Militärgelände untergebracht. Im Zuge der westdeutschen Wiederbewaffnung und unter jetzt demokratischen Vorzeichen nutzte die Bundeswehr ab dem Jahr 1958 den Gebäudekomplex. Am 1. Januar nahm als erste Dienststelle die Standortverwaltung an der Brauenkamper Straße ihre Arbeit auf, und einige Monate später begann die Luftwaffe, sich mit dem Ausbildungsregiment 2 in der Caspari-Kaserne einzurichten. Im Januar 1962 begann dort dann die Ära der Flugabwehrverbände, die vor 25 Jahren zu Ende ging. Noch Anfang der 90er Jahre versahen bis zu 2300 Soldaten ihren Dienst in der Kaserne in Deichhorst.