Delmenhorst. Farbenprächtig, schrill und herzlich: Mit „Zauber der Travestie – Das Original“ kehrt das Ensemble um Fräulein Luise zurück ins Kleine Haus.

Eine Revue der besonderen Art kommt am Samstag, 02. März, in das Theater Kleines Haus an der Max-Planck-Straße.

Die Entertainment-Künstlerin Fräulein Luise und ihr Ensemble laden ihr Publikum an diesem Abend dazu ein, gemeinsam mit ihnen in die bunte Welt der Travestie einzutauchen.

Bunte Kostüme, buntes Programm

In farbenfrohen Kostümen bieten die Künstler ihrem Publikum einen charmanten Abend voller Emotionen, Illusionen und frechem Humor.

Zu dem charismatischen Entertainer Marcel Bijou gesellen sich dieses Mal Gäste aus namenhaften Cabarets: Neben Miss Jennifer, Jhonny Boy und Sarah Barelly stehen an diesem Abend ebenfalls Denisse Zambrana sowie Fräulein Luise auf der Bühne.

Unter dem Motto „Einfach zurücklehnen und genießen“ kehrt die aus dem Fernsehen bekannte Revue „Zauber der Travestie - das Original“ mit Gesang und Tanz zurück nach Delmenhorst, um erneut einen Angriff auf die Lachmuskeln ihrer Zuschauer zu verüben.

Tickets bereits im Vorverkauf

Die Show beginnt um 19.30 Uhr, der Einlass beginnt bereits eine Stunde früher, um 18.30 Uhr. Den Kartenvorverkauf leitet die Konzert- und Theaterdirektion Delmenhorst. Erhältlich sind die Eintrittskarten unter der Telefonnummer (0421) 16565 oder per E-Mail an konzert-undtheaterdirektion@gmx.de. Der Preis pro Karte beginnt bei 26,95 Euro. Empfohlen wird ein Mindestalter von 16 Jahren.

Weitere Informationen gibt es unter www.konzert-theaterdirektion.de.